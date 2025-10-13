विज्ञापन

अजय देवगन ने उड़ाई अवॉर्ड फंक्शन की धज्जियां, बोले- ये पैसे बनाने वाले हैं...

अजय देवगन ने अवॉर्ड फंक्शंस को लेकर ऐसा कमेंट किया है कि आपकी भी हंसी छूट जाएगी. उन्होंने फिल्म पुरस्कारों की ऐसी कलई खोली है कि आप बार-बार इस वीडियो पर क्लिक करेंगे.

अजय देवगन ने अवॉर्ड फंक्शंस को लेकर यूं कसा तंज
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन अपनी दमदार एक्टिंग, बेबाक राय और सादगी के लिए जाने जाते हैं. एक तरफ जहां वो जबरदस्त एक्टर हैं, वहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने खुद को साबित किया है. अजय देवगन उन सितारों में से हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और इसी वजह से कई बार सुर्खियों में आ जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अवॉर्ड फंक्शन में नजर क्यों नहीं आते? इसको लेकर अजय देवगन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. आइए जानते हैं अजय देवगन ने ऐसा क्या कहा.

अजय देवगन का अवॉर्ड शो पर सटीक जवाब
एक बार मीडिया ने अजय देवगन से यही सवाल पूछ लिया-आखिर वो अवॉर्ड शो में जाते क्यों नहीं? इस पर अजय देवगन ने जो जवाब दिया, उसने सबको चुप कर दिया. अजय ने हंसते हुए कहा था, 'देखिए, ये अवॉर्ड्स नहीं हैं, ये वो अवॉर्ड्स हैं जिनमें हम सब जाकर नाचते-गाते हैं और जो टाइम पर पहुंचता है, उसे अवॉर्ड दे दिया जाता है. मैं ऐसे अवॉर्ड्स में नहीं जाता, क्योंकि वो असली अवॉर्ड्स नहीं होते, वो टीवी शो होते हैं. जितने ज्यादा एक्टर्स वहां पहुंचेंगे, उतना शो बिकेगा और उतना चैनल पैसा कमाएगा. तो ये पैसे बनाने वाले अवॉर्ड्स हैं, मैं इनसे दूर रहता हूं.'  उनका ये जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे, लेकिन अजय का ये तंज साफ था, वो सिर्फ रियल टैलेंट और असली मेहनत को मानते हैं, ना कि ग्लिट्ज और ग्लैमर को.

अब आ रहे हैं नए अंदाज में
वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन पिछली बार 'सन ऑफ सरदार 2' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर ने लीड रोल निभाया था. अब एक बार फिर अजय अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं अपनी नई फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के साथ. इस फिल्म की रिलीज डेट भी तय हो चुकी है, 14 नवंबर 2025, और फैंस बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं.

