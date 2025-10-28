विज्ञापन

अजय देवगन ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा, 14 साल की उम्र में लगी थी शराब की लत, अब बस लेते हैं 30ml 

अजय ने एक वेलनेस स्पा में जाकर एक महीने तक शराब नहीं पी, फिर वोडका से माल्ट पर स्विच किया और फिर दिन में 1-2 गिलास तक सीमित किया.

वेलनेस स्पा में जाकर छोड़ी शराब, अब इस महंगी ड्रिंक को पीते हैं अजय देवगन
नई दिल्ली:

हाल में बॉबी देओल ने बताया कि उन्होंने शराब छोड़ दी है और इसके बाद वह बेहतर इंसान बन पाए हैं. इसके बाद बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार ने शराब की लत से दूरी बनाने को लेकर बयान दिया है. अजय देवगन ने खुद को शराब से धीरे-धीरे दूर किया है. अजय देवगन रोज़ माल्ट पीना पसंद करते हैं, लेकिन उनका दावा है कि अब वह 30 मिली के एक या दो गिलास से ज़्यादा नहीं पीते. यह उनके शुरुआती दिनों की तुलना में काफी बेहतर है, जब वह काफी ज्यादा शराब पीते थे. अजय ने एक वेलनेस स्पा में जाकर एक महीने तक शराब नहीं पी, फिर वोडका से माल्ट पर स्विच किया और फिर दिन में 1-2 गिलास तक सीमित किया.

वेलनेस स्पा जाने से मिली मदद

हाल में स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैं जो करता हूं उसे छुपाता नहीं हूं. मैं पहले काफ़ी पीता था. और मैं उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां मैं लोगों को बता सकता था कि शराब उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल नहीं पीते. यह उन लोगों के लिए ठीक है जो सीमित मात्रा में पीते हैं. इसलिए, मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पी रहा था. इसलिए, मैं एक वेलनेस स्पा गया और शराब पीना छोड़ दिया."

60 हजार की एक बोतल

हालांकि शुरुआत में वह वोडका कॉफी पीते थे, अब उन्होंने माल्ट पीना शुरू कर दिया है. अजय देवगन ने आगे कहा, "उस समय मैं माल्ट बिल्कुल नहीं पीता था. अब, मैं अपने माल्ट का आनंद लेने लगा हूं. मेरे लिए तो यह ऐसा है जैसे मैं शराब भी नहीं पी रहा हूं. यह एक ऐसी रूटीन है जो आपको शांत करती है, आराम देती है. खाने के साथ यह सिर्फ़ 30 मिलीलीटर है, शायद दो बार 30 मिलीलीटर, लेकिन मैंने तब से कभी उस सीमा को पार नहीं किया. यह लगभग ऐसा है जैसे आप शराब नहीं पी रहे हों, लेकिन आप बस इसका आनंद ले रहे हों." अजय अब जो माल्ट पीते हैं वह प्रीमियम, लिमिटेड-वर्जन क्वालिटी का है क्योंकि एक बोतल की कीमत लगभग 60,000 रुपये है.

