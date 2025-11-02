शादी करते ही ऐश्वर्या राय को समझ आ गई थी अपने ससुराल की हकीकत! इंटरव्यू में कही थी ये बात

ऐश्वर्या राय विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं. खूबसूरती, सादगी और स्टाइल की चर्चा हो तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है. 1 नवंबर को उनका जन्मदिन था और इस मौके पर उनका एक थ्रोबैक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ. इसमें शादी के फौरन बाद ऐश्वर्या कहती दिखीं, ‘मैंने अभिषेक से शादी कर ली है.' इस दौरान उन्होंने अपने ससुराल और सास-ससुर को लेकर जो कहा, वो आज भी लोगों के दिल को छूता है.

1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद ऐश्वर्या ने हिंदी सिनेमा का रुख किया. अपनी खूबसूरती, अदाकारी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से उन्होंने दुनियाभर में नाम कमाया. 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और 2011 में बेटी आराध्या को जन्म दिया. शादी के बाद जब यह जोड़ा मीडिया के सामने आया, तो ऐश्वर्या की बातों ने सबका दिल जीत लिया.

ऐश्वर्या ने कहा, मैंने अभिषेक से शादी की

2007 में ग्रैंड शादी के बाद एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत के सबसे पॉपुलर एक्टर परिवार में बहू बनकर कैसा लग रहा है? जवाब में ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए बोलीं, ‘मैंने अभिषेक से शादी की' उनकी खुशी साफ झलक रही थी.

नए माता-पिता मिलने की खुशी

ऐश्वर्या ने आगे कहा, ‘सच में, हम दोनों ने शादी की है और बहुत खुश हैं. हमें शानदार माता-पिता मिले हैं. अब हमारे पास दो-दो माता-पिता हैं. उनके परिवार में आने के बाद मैं पूरी तरह कमफर्टेबल हूं. वे कहते हैं कि उन्होंने बेटी को घर में शामिल किया है और मुझे सच में नए माता-पिता मिले हैं. यह कोई नया या अलग माहौल नहीं है. हां, दुनिया के लिए यह फिल्मी दुनिया का खास परिवार है.'

परिवार के मूल्यों से गहरा जुड़ाव

ऐश्वर्या ने बताया, ‘हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. वे बिल्कुल नॉर्मल हैं. सांस्कृतिक रूप से मजबूत, मूल्यों में दृढ़ और परिवार के प्रति समर्पित. मैं भी इन्हीं मूल्यों के साथ बड़ी हुई हूं, इसलिए मैं यहां पूरी तरह घर जैसा महसूस करती हूं.'

सास-ससुर को मां-पापा कहा

जब ससुर अमिताभ बच्चन के बारे में पूछा गया, तो ऐश्वर्या ने कहा, ‘मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हां, वे मेरे ससुर ही हैं. लेकिन मैं इसे छोटा नहीं करना चाहती. वे ढेर सारा प्यार, सम्मान और आदर देते हैं. पापा और मां (जया बच्चन) यही वे मेरे लिए हैं जिस तरह मुझे अपनाया गया और प्यार दिया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं.'

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो पर आज भी लोग प्यार लुटाते हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत प्यारी जोड़ी है, भगवान इनका बंधन हमेशा मजबूत रखें.' दूसरे ने कहा, ‘ऐश्वर्या हमेशा इतनी सौम्य और स्पष्ट बोलती हैं. सुष्मिता, दीया मिर्जा, प्रियंका भी ऐसी ही थीं.' कुछ ने अफसोस जताया, ‘शुरुआत में सब अच्छा लगता है.' एक और कमेंट था, ‘काश ये रिश्ते ऐसे ही बने रहते. शायद गलतियां हुई हों, लेकिन नए परिवार ने ही सब कुछ बदल दिया.'