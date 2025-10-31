लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद स्लिम-ट्रिम नजर आईं ऐश्वर्या राय, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर में एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस बोले-बॉस लेडी

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपनी एक्टिंग के साथ लुक की वजह से हमेशा छाई रहती हैं. ऐश्वर्या फिल्मों में अब कम नजर आती हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस के लिए नए लुक में फोटोज शेयर करती रहत हैं जिसे बहुत पसंद किया जाता है. वो अक्सर पब्लिक इवेंट में जाती हैं जहां पर उनके साथ बेटी आराध्या भी नजर आती है. इस बार ऐश्वर्या ने फैंस को अपना बॉस लेडी लुक दिखाया है. ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर अपनी बॉस लेडी लुक में फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज से फैंस की नजरें नहीं हट रही हैं. हर कोई उनकी इन फोटोज का दीवाना हो रहा है.

ऐश्वर्या की फोटोज हुईं वायरल

ऐश्वर्या राय के नए लुक की बात करें तो ये फुल बॉस लेडी लुक है. उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और सेम कलर की पैंट पहनी हुई है. लाइट मेकअप के साथ ऐश्वर्या ने सॉफ्ट कल्स किए हुए हैं. ऐश्वर्या का ये लुक मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है. वो इस लुक में सीढ़ियों पर पोज देती नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या के एक्सप्रेशन काफी इंप्रेस करने वाले हैं. ऐश्वर्या के इस लुक से फैंस की नजरें नहीं हट रही हैं. वो ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

ऐश्वर्या की फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं, एक ने लिखा- दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं. दूसरे ने लिखा-ये बॉलीवुड में कब कमबैक कर रही हैं. ऐश हमेशा खूबसूरत हैं. मेरी प्रेरणा और आदर्श. एक ने लिखा- एक बार बनी क्वीन हमेशा क्वीन रहती है. ऐश्वर्या की इन फोटोज पर लाखों में लाइक्स हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय आखिरी बार फिल्म पीएस-2 में नजर आईं थीं. ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. इसके बाद से ऐश्वर्या किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं और न ही उन्होंने कोई फिल्म साइन की है.