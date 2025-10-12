ऐश्वर्या राय ने ससुर अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, दादा-पोती का फोटो किया शेयर 

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने ससुर अमिताभ बच्चन को उनकी बेटी आराध्या बच्चन के 83वें जन्मदिन पर उनकी ओर से शुभकामनाएं भेजी हैं. एक्ट्रेस ने आधी रात से कुछ मिनट पहले और बिग बी के जन्मदिन से ठीक पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने अपने ससुर और बेटी की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर साझा की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे पापा-दादाजी. प्यार और ईश्वर हमेशा आपका भला करे." यह तस्वीर ऐसे समय में आई है जब अभिनेत्री के पति अभिषेक बच्चन से कथित अलगाव की अफवाहें लगातार उड़ रही हैं. हालांकि, दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक साथ उपस्थिति दर्ज कराई है और गर्मजोशी भरी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें कई लोग अफवाहों को शांत करने का प्रयास मान रहे हैं.

उनके अलग होने की अटकलें तब शुरू हुईं जब दोनों शहर में एक कार्यक्रम में अलग-अलग पहुंचे. मीडिया के एक बड़े हिस्से ने उस समय बताया था कि उनके रिश्ते में आई इस परेशानी की वजह 'दसवीं' की शूटिंग के दौरान अभिषेक का अभिनेत्री निमरत कौर के साथ कथित अफेयर था. यह घटना अभिषेक के पिता और रेखा के अफेयर से काफी मिलती-जुलती है.

कुछ दिन पहले, ऐश्वर्या को एक पार्टी में अभिषेक के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया था, जिसमें दोनों शामिल हुए थे. उद्यमी अनु रंजन और अभिनेत्री आयशा जुल्का ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऐश्वर्या और अभिषेक की तस्वीरें पोस्ट कीं.

अनु ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ऐश्वर्या आगे खड़ी होकर सेल्फी लेती दिख रही थीं, जबकि उनकी मां वृंदा राय, अनु और अभिषेक पूर्व ब्यूटी क्वीन के पीछे खड़े थे. पोज देते हुए उन्हें कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था.

इस कार्यक्रम में ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ने काले रंग के परिधान पहने थे. ऐश्वर्या ने सूट पहना था, जबकि अभिषेक ने बंदगला और ट्राउजर पहना था। अनु ने गुलाबी दिल वाले इमोजी के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "बहुत सारा प्यार और गर्मजोशी."