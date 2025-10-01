विज्ञापन

ऐश्वर्या राय के दो फैन, डेट पर मिले और जैसे ही पता लगा सेम टू सेम है पसंद कर लिया शादी का फैसला

वीडियो में आप देखेंगे आदित्य ने ऐश्वर्या के साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर की. उन्होंने कहा, “मुझे आपको कुछ बताना है. मेरे पति और मैं आपके कारण एक साथ हैं.”

ऐश्वर्या की वजह बनी जोड़ी!
नई दिल्ली:

पेरिस में ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू चलता है और यह सिर्फ रैंप पर ही नहीं, बल्कि उनके फैन्स के बीच भी है. पेरिस फैशन वीक के लिए शहर में मौजूद ऐश्वर्या अपने शानदार आउटफिट्स और जमीन से जुड़े व्यवहार के कारण सभी का दिल जीत रही हैं. सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक बैकस्टेज वीडियो खास तौर पर चर्चा में है. मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर आदित्य मादिराजू ने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या के साथ अपनी बातचीत का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में आदित्य ने ऐश्वर्या के साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर की. उन्होंने कहा, “मुझे आपको कुछ बताना है. मेरे पति और मैं आपके कारण एक साथ हैं.” यह सुनकर ऐश्वर्या चौंक गईं और उन्होंने जवाब दिया, “क्या?”
आदित्य ने आगे बताया, “हमारी पहली डेट पर हमने दो घंटे तक आपकी बात की. मेरे पति ने कहा, ‘मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें ऐश्वर्या पसंद हैं.' उनके पति का नाम अमित है और हमारी बेटी का नाम याना है.”

ऐश्वर्या ने आदित्य के फोन पर उनकी बेटी की तस्वीर देखी और कहा, “कितनी प्यारी! वह कितनी बड़ी है?” आदित्य ने जवाब दिया, “वह ढाई साल की है. याना का मतलब हिब्रू में ‘ईश्वर की कृपा' होता है. आपको पर्सनली मिलना मेरे लिए एक सपना था, और आप असल में और भी खूबसूरत हैं.” इस वीडियो को शेयर करते हुए आदित्य ने लिखा, “ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलना एक सपने जैसा था.” 

पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय

पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया. उन्होंने एक शेरवानी स्टाइल का अनोखा लुक कैरी किया. मनीष मल्होत्रा के मुताबिक यह आउटफिट ट्रेडिश्नल मेन आउटफिट से इंस्पायर्ड था, जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड का स्पर्श था. डिजाइनर ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी थी.

ऐश्वर्या की शेरवानी में एक उभरा हुआ बंधगला कॉलर और स्प्लिट नेकलाइन थी, जिसके साथ 10 इंच के हीरे जड़े कफ्स थे. उनका यह लुक और मेकअप आर्टिस्ट के साथ उनका यह पल दोनों ही बेहद खास थे.

