ऐश्वर्या राय की 10 सुंदर तस्वीरें, तीसरी देख कहेंगे- यूं ही नहीं जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब

Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सुपरस्टार कहलाती हैं, जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया ही है. वहीं उनका नेटवर्थ भी 900 करोड़ का है, जो कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस का भी नहीं है. वह भारत की दूसरी बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. ऐश्वर्या ने 1997 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और आज 28 साल के करियर के साथ वह बॉलीवुड पर राज करती हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐश्वर्या राय की 10 ऐसी सुंदर और रेयर तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख आप भी कहेंगे कि मिस वर्ल्ड का खिताब यूं ही नहीं उन्हें दिया गया था. 

ऐश्वर्या राय हिंदी और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं और आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. 

ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब अपने नाम किया था. वहीं 90 के दशक में उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से पुकारा जाता था. 

ऐश्वर्या राय ने मणिरत्नम की इरुवर से 1997 में डेब्यू किया था. वहीं इसी साल उनकी और प्यार हो गया हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई थी. 

जबकि ऐशर्या राय को पहली कमर्शियल सक्सेस 1998 में जीन्स से मिली, जो कि उस समय की आई सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी. 

ऐश्वर्या राय को संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. 

इसके अलावा मोहब्बतें, ऐ दिल है मुश्किल, धूम 2, गुरू और जोधा अकबर जैसी फिल्में भी ऐश्वर्या राय की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं. 

अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में हुई थी, जिन्होंने गुरू फिल्म में साथ काम किया है. कपल की बेटी आराध्या बच्चन का जन्म नवंबर 2011 में हुआ, जो पॉपुलर स्टारकिड्स की लिस्ट में शुमार रहती हैं. 

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में खटास को लेकर अटकलें लगातार चल रही थीं, पिछले साल की शुरुआत में एक शादी में अलग-अलग दिखने के बाद इसे और हवा मिली.

अफवाहों के ताजे मामलों ने तब जोर पकड़ा जब दुबई के एक कार्यक्रम में ऐश्वर्या का नाम "बच्चन" उपनाम के बिना लिस्ट किया गया.

लेकिन हाल ही में बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिलने पर अभिषेक बच्चन ने वाइफ ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को शुक्रिया कहकर इन खबरों पर विराम लगा दिया. 

 aishwarya Rai, Aishwarya Rai Best Pictures, Aishwarya Rai Bachchan, Aishwarya Rai Beautiful Photos
