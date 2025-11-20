विज्ञापन

सैयारा के लवर बॉय को मिली धांसू एक्शन फिल्म, दबंग खान के साथ काम कर चुका ये डायरेक्टर करने जा रहा धमाका

अली अब्बास जफर सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनके अनुभव को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि अहान और ऐश्वर्य का मुकाबला बड़े परदे जबरदस्त होने वाली है.

सैयारा एक्टर को मिली नई फिल्म
नई दिल्ली:

पिछले कुछ वर्षों में ऐश्वर्य ठाकरे का नाम लगातार चर्चा में रहा है, बतौर उभरते अभिनेता जिन पर सभी की नजर है. अनुराग कश्यप की निशांची में उनके प्रदर्शन ने उनकी प्रतिभा को साबित किया, जहां उन्हें सर्वसम्मति से सराहना और प्यार मिला. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वासी अभिनय ने यह साफ कर दिया है कि वे देखने लायक नया टैलेंट हैं. अब ऐश्वर्य को एक और बड़ी मान्यता मिली है—अली अब्बास जफर जैसे दिग्गज निर्देशक ने वाईआरएफ की एक्शन रोमांस फिल्म में उन्हें नेगेटिव लीड के रूप में साइन किया है. यहां वे सैयारा स्टार अहान पांडे के सामने एक तीखे, खूनी टकराव में नजर आएंगे. यह तरोताजा और युवा कास्टिंग भारत के दो बेहतरीन उभरते अभिनेताओं-अहान और ऐश्वर्य-के बीच एक दिलचस्प भिड़ंत पेश करेगी.

दरअसल, अली अब्बास जफर ने वाईआरएफ की अपनी अगली फिल्म के लिए तीन सबसे बेहतरीन युवा कलाकार—अहान पांडे, शर्वरी और ऐश्वर्य ठाकरे को एक साथ लाया है. यह फिल्म इसलिए भी बेहद प्रत्याशित है क्योंकि दर्शकों ने यह साफ किया है कि वे नए टैलेंट को बड़े पर्दे पर धमाल मचाते देखना पसंद करते हैं, जैसा कि सैयारा की ऐतिहासिक सफलता में देखा गया, जिसने अहान पांडे और अनीत पड्डा को दर्शकों का अपार प्यार दिलाया और भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्रेम कहानी बना दिया.

एक ट्रेड सोर्स के अनुसार,“अली अब्बास जफर सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनके अनुभव को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि अहान और ऐश्वर्य का मुकाबला बड़े परदे पर एक तीखे, विस्फोटक एक्शन क्लाइमैक्स की तरह फिल्माया जाएगा. यह एक भव्य फिल्म है जिसमें कहानी के केंद्र में रोमांस है और एक्शन दर्शकों को चौंकाने और रोमांचित करने वाला होगा. अली इस फिल्म को एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.”

सूत्र आगे बताते हैं,“सच कहें तो, इस फिल्म के लिए अली के पास भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन युवा कास्ट है. उनकी कहानी कहने की क्षमता और बड़े पर्दे पर विज़ुअल स्पेक्टेकल रचने की समझ के साथ, यह तय है कि ये तीनों कलाकार बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे. यह देखना ताज़गी भरा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स युवा कलाकारों पर बनाए जा रहे हैं."

