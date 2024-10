'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'द दिल्ली फाइल्स' से विवेक अग्निहोत्री खुलासा करने को तैयार, इस दिन रिलीज होगी फिल्म 

फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए सुर्खियां बटोरने से लेकर हलचल मचाने तक के लिए जान जाते हैं. उनकी फिल्मों की कहानियां दर्शकों पर असर डालने से लेकर उनकी बोल्ड स्टोरी टेलिंग के अंदाज को भी सामने रखती हैं. द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जैसी सफल फिल्में बनाने के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर अपनी अगली फिल्म द दिल्ली फाइल्स के साथ एक और दिलचस्प कहानी कहने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म ने अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही खबरों में जगह बनाई हुई है. इसके अलावा, फिल्ममेकर ने इसे अनोखा बनाने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर एक लंबी और गहन रिसर्च की है.

अग्निहोत्री ने इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल के साथ फिर से हाथ मिलाया है, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स की मेकिंग में अहम भूमिका निभाई थी, इस फिल्म को काफी तारीफ मिली थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था. अग्रवाल ने अपनी कंपनी अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के ज़रिए नेशनल अवॉर्ड विनिंग फ़िल्म कार्तिकेय 2 और क्रिटिकली एक्लेमेड फिल्म गुडाचारी को प्रोड्यूस किया है. बता दें कि वे खास ऐतिहासिक कहानियों पर केंद्रित फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं.

MARK YOUR CALENDAR: August 15, 2025.



After years of research, the story of #TheDelhiFiles is too powerful for one part. We're excited to bring you The Bengal Chapter – the first of two parts, unveiling a significant chapter in our history.#RightToLife pic.twitter.com/JvrdiTx7xO