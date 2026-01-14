विज्ञापन

फिल्म ‘धुरंधर’ की रिलीज के बाद जिस कलाकार ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, वह थे अक्षय खन्ना. उनका किरदार न सिर्फ दर्शकों के दिलों में उतरा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ.

‘धुरंधर’ के बाद अक्षय खन्ना बने असली न्यूजमेकर, क्या ‘धुरंधर 2’ में बढ़ेगा उनका रोल
फिल्म ‘धुरंधर' की रिलीज के बाद जिस कलाकार ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, वह थे अक्षय खन्ना. उनका किरदार न सिर्फ दर्शकों के दिलों में उतरा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ. Gen Z से लेकर मिलेनियल्स तक, हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर अक्षय खन्ना के गाने और स्टाइल पर रील्स बनाता नजर आया. अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ‘धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना की वापसी होगी और क्या उनका किरदार पहले से ज्यादा दमदार होगा? तो आपको बता दें कि ‘धुरंधर 2' में फिर से अक्षय खन्ना नजर आने वाले हैं. इंडस्ट्री सूत्रों की मानें तो ‘धुरंधर' के दोनों पार्ट पहले ही शूट हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर्स के पास करीब साढ़े छह घंटे की फुटेज मौजूद है. यही वजह है कि कहानी को वेब सीरीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें कई अहम किरदारों की बैकस्टोरी को विस्तार से दिखाया जाएगा.

पहले भाग के एंड क्रेडिट्स में दर्शकों को हमजा के अतीत की झलक मिली थी. अब कंफर्म हो गया है कि रहमान डैकैत जैसे किरदारों की उत्पत्ति और उनकी कहानी को भी दूसरे भाग में सामने लाएगा है. भले ही पहले पार्ट में उसका अंत दिखा दिया गया हो, लेकिन ‘धुरंधर 2' में उसके किरदार के बनने की प्रक्रिया पर रोशनी डाली जा सकती है.

सूत्रों का यह भी कहना है कि शुरुआत में यह साफ़ था कि रणवीर सिंह का किरदार ‘धुरंधर' फ्रेंचाइजी में ज्यादा प्रमुख रहेगा. लेकिन अक्षय खन्ना को मिली जबरदस्त लोकप्रियता के बाद निर्माताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. अगर दूसरे भाग में अक्षय के किरदार की स्क्रीन स्पेस बढ़ाई जाती है, तो फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि किस किरदार के हिस्से में कटौती होती है.

खबरों के मुताबिक, अक्षय खन्ना इस महीने के अंत तक शूटिंग के लिए सेट पर लौट रहे हैं. हालांकि, माना जा रहा है कि यह शूट किसी पैचवर्क या अतिरिक्त सीन से जुड़ा हो सकता है, जिससे उनके किरदार को और मजबूती दी जा सके. हालांकि फिल्म के निर्माता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. लेकिन प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र का कहना है कि, “दर्शकों को इन सभी सवालों के जवाब ‘धुरंधर 2' में ही मिलेंगे.” फिलहाल इतना तय है कि ‘धुरंधर 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उसी के साथ अक्षय खन्ना की वापसी को लेकर उत्सुकता चरम पर है.

