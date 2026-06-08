OTT प्लैटफॉर्म अमेजन प्राइम पर नंबर-1 बनी साउथ की ये फिल्म, 152 मिनट की फिल्म के दीवाने हो रहे दर्शक

अदिवी शेष ने एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी बढ़ती लोकप्रियता साबित कर दी है, इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. उनकी हालिया फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' जिसमें मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं, प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है. साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है. यह अचीवमेंट अदिवी शेष को एक ऐसे भरोसेमंद एक्टर के तौर पर और मजबूत बनाती है, जो हमेशा दमदार और मनोरंजक कहानियों वाली फिल्में लेकर आते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में अदिवी शेष ने ऐसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है, जिनमें मजबूत कहानी और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. क्षणम, गुडाचारी, मेजर और हिट: द सेकंड केस जैसी फिल्मों के बाद अब डकैत भी उनकी सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. इस एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म में मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं. प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. OTT पर फिल्म की यह सक्सेस दिखाती है कि अदिवी शेष की फिल्मों को लेकर दर्शकों में कितनी एक्साइटमेंट और भरोसा है.

शनेल देव के डायरेक्शन में बनी डकैत:ए लव स्टोरी में अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर अहम किरदार निभाते नजर आते हैं जबकि अनुराग कश्यप भी सरप्राइज करते हैं. फिल्म में अदिवी शेष ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसमें एक्शन, इमोशन और रोमांस का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है. दर्शकों ने खास तौर पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल सीन को इम्प्रेसिव ढंग से निभाने की क्षमता की खूब तारीफ की है.

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की शानदार केमिस्ट्री, फिल्म की इमोशनल कहानी और दमदार एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. थिएटर्स में रिलीज के समय फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई थी और अब OTT रिलीज के बाद इसे दोबारा तारीफें मिल रही हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को मिले पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ और कंटेंट बेस्ड थ्रिलर फिल्मों की बढ़ती मांग ने इसकी OTT सक्सेस में अहम भूमिका निभाई है.

फिल्म की इस बड़ी सफलता पर अदिवी शेष ने कहा, "डकैत को दर्शकों से इतना प्यार मिला है, इसके लिए मैं बेहद भावुक और आभारी हूं. थिएटर्स में फिल्म की सफलता हमारे लिए बहुत खास थी, लेकिन OTT पर और भी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचना और प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पोजिशन हासिल करना वास्तव में बेहद खास अनुभव है. यह सफर उन दर्शकों के लगातार समर्थन की वजह से संभव हुआ है, जिन्होंने हमारी कहानियों पर भरोसा बनाए रखा. मुझे खुशी है कि डकैत अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से जुड़ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी यह फिल्म लोगों का मनोरंजन करती रहेगी और उन्हें प्रेरित करेगी."

यह भी पढ़ें: 'किसी ने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की' जाह्नवी कपूर के किरदार पर बवाल के बाद बोलीं जया बच्चन

जैसे-जैसे डकैत प्राइम वीडियो के चार्ट्स पर अपना दबदबा बनाए हुए है, वैसे-वैसे यह फिल्म दर्शकों के प्यार और अदिवी शेष की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण बन रही है. एक और सफल फिल्म के साथ अदिवी शेष एक पैन-इंडिया स्टार के रूप में लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं, जिनकी फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों दोनों का भरपूर समर्थन मिलता है.

यह भी पढ़ें: 39 साल पुरानी ये फिल्म आज रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर कमाती 200 करोड़! कमल हासन किस फिल्म को लेकर कह गए ये बात