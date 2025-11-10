विज्ञापन

एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने साइबरबुलिंग के आरोप में 20 वर्षीय महिला के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई, बोलीं- पब्लिक फिगर...

अनुपमा परमेश्वरन ने रविवार को कहा कि उन्होंने तमिलनाडु की एक 20 वर्षीय महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें पोस्ट करने और निराधार आरोप लगाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन को 20 वर्षीय महिला ने किया परेशान
नई दिल्ली:

अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने रविवार को कहा कि उन्होंने तमिलनाडु की एक 20 वर्षीय महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें पोस्ट करने और निराधार आरोप लगाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई शुरू की है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए इसका ऐलान किया. परमेश्वरन के अनुसार, हाल ही में उन्हें एक इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल मिली जो उनके और उनके परिवार के बारे में बेहद अनुचित और झूठी सामग्री शेयर कर रही थी साथ ही उनके दोस्तों और अन्य कलाकारों को टैग कर रही थी.

उन्होंने कहा, "इन पोस्ट में छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और निराधार आरोप शामिल थे. ऑनलाइन इस तरह के उत्पीड़न को देखना बेहद दुखद था."उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच से पता चला कि उसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ इसी तरह के झूठे दावे फैलाने के लिए कई फ़र्ज़ी अकाउंट बनाए थे. परमेश्वरन ने कहा कि इसके बाद उन्होंने केरल में साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा, "उनकी प्रतिक्रिया त्वरित थी और इन गतिविधियों के पीछे के व्यक्ति की पहचान हो गई."

परमेश्वरन ने कहा, "उसकी कम उम्र को देखते हुए, मैंने उसकी पहचान उजागर न करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं उसके भविष्य या मानसिक शांति से समझौता नहीं करना चाहती." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्मार्टफ़ोन रखने या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच होने से किसी को भी दूसरों को परेशान करने, बदनाम करने या नफ़रत फैलाने का अधिकार नहीं मिल जाता.

उन्होंने कहा, "हमने क़ानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और व्यक्ति को उसके कृत्यों के परिणाम भुगतने होंगे." उन्होंने आगे कहा कि एक अभिनेता या सार्वजनिक हस्ती होने का मतलब किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "साइबरबुलिंग एक दंडनीय अपराध है - और जवाबदेही वास्तविक है."

