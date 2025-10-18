इस सुपरस्टार ने अवॉर्ड्स को बताया ‘बकवास’, बोले- ‘मिले तो कूड़ेदान में फेंक दूंगा’

तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विशाल कृष्णा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में फिल्म अवॉर्ड्स पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने अवॉर्ड्स को ‘बुलशिट' यानी बकवास बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से बेकार हैं. विशाल के मुताबिक, 8 लोगों की जूरी 8 करोड़ दर्शकों की पसंद का फैसला नहीं कर सकती. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें कोई अवॉर्ड मिला भी तो वे उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे. यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई है.

विशाल के वीडियो पर विवाद

यह विवादास्पद बयान विशाल ने एक हालिया पॉडकास्ट में दिया, जिसका क्लिप एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @CinemaWithAB नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. क्लिप में विशाल एक महिला इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं. लेकिन इसके कंटेंट ने तमिल और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. विशाल ने कहा, 'मैं अवॉर्ड्स पर विश्वास नहीं करता. अवॉर्ड्स बकवास हैं. 8 लोग बैठकर 8 करोड़ लोगों की पसंद तय नहीं कर सकते. मैं राष्ट्रीय अवॉर्ड्स समेत सभी की बात कर रहा हूं. यह इसलिए नहीं कि मुझे अवॉर्ड नहीं मिलते, बल्कि अगर मिले भी तो मैं उन्हें डस्टबिन में फेंक दूंगा.' उनके इस बयान में अवॉर्ड्स की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है. वे मानते हैं कि जूरी के कुछ सदस्यों का फैसला करोड़ों दर्शकों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता. इसके बजाय, वे पब्लिक सर्वे पर जोर देते हैं, जहां लोग अपनी पसंद खुद चुन सकें.

तमिल सुपरस्टार हैं विशाल

विशाल तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख चेहरों में से एक हैं. उन्होंने ‘पांडिया नाडु', ‘थुप्पक्की' और ‘रथनम' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. वे न सिर्फ अभिनेता हैं, बल्कि प्रोड्यूसर और तमिलनाडु फिल्म एक्टर्स यूनियन के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं. इंडस्ट्री में वे अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन अवॉर्ड्स पर यह उनका अब तक का सबसे तीखा हमला है. पहले भी वे पाइरेसी और टिकट प्राइसिंग जैसे मुद्दों पर आवाज उठा चुके हैं.

"I don't believe in awards. Awards are Bull sh!t. 8 people can't decide what 8 Crore people will like. I'm saying including national Awards. Not because I don't get awards. If they give awards, I will just throw in Dustbin"

- #Vishal recent podcastpic.twitter.com/IjsO6CIoYL — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 18, 2025

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर भी किया हमला

यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय सिनेमा में अवॉर्ड्स की विश्वसनीयता पर बहस चल रही है. हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड्स में शाहरुख खान की ‘जवान' को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिलने पर विवाद हुआ था. इसी तरह, तमिल सिनेमा में भी अवॉर्ड्स को अक्सर स्टार पावर और लॉबिंग से जोड़ा जाता है. विजय और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स के फैन्स अवॉर्ड्स को महत्व देते हैं, लेकिन विशाल का कहना है कि अगर अवॉर्ड्स पब्लिक सर्वे पर आधारित हों तो स्टार फिल्में ही जीतेंगी, क्वालिटी नहीं.

सोशल मीडिया पर भी हंगामा

सोशल मीडिया पर विशाल के इस क्लिप पर खूब कमेंट आ रहे हैं. कुछ यूजर्स विशाल से सहमत हैं. एक यूजर ने कहा, 'विशाल अक्सर बेतुकी बातें कहते हैं, लेकिन इस बार पॉइंट है. राष्ट्रीय अवॉर्ड्स में ‘जवान' को मिला अवॉर्ड देख लो'. लेकिन कुछ ने विशाल की आलोचना भी की. यूजर ने तलपती विजय के फैन्स का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि फैन्स अवॉर्ड मिलने पर उसे इंटरनेशनल बताते हैं, न मिलने पर कहते हैं कि लोग ही असली अवॉर्ड हैं.