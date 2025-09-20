रजत बेदी की बेटी को देख फैंस को लगा शॉक, दिखी यंग करीना कपूर की झलक, बोले- हीरो से ज्यादा विलेन की बेटी सुंदर 

बॉलीवुड अभिनेता और खलनायक के रूप में मशहूर रजत बेदी (Rajat Bedi) हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ग्रैंड प्रीमियर में अपनी फैमिली के साथ पहुंचे. इस मौके पर उनकी पत्नी मोनालिशा, बेटा और बेटी वेरा बेदी भी मौजूद थे. लेकिन पूरे इवेंट में जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो थीं वेरा. उनकी मौजूदगी और स्टाइलिश लुक ने सभी को इम्प्रेस कर दिया और अब सोशल मीडिया पर लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं. कुछ लोग तो वेरा को देखने के बाद यह कह रहे हैं कि वह सुहाना खान की सारी लाइमलाइट अपनी सादगी से ले गईं.

कौन हैं वेरा बेदी?

वेरा बेदी का जन्म 12 फरवरी 2007 को हुआ था और वे इस समय 18 साल की हैं. फिलहाल वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं. वेरा सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट रखा है. इसके बावजूद उनके पास 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

प्रीमियर में दिखा वेरा का ग्लैमरस अंदाज

प्रीमियर इवेंट में वेरा ने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था. इसके साथ उन्होंने एक छोटा पर्स कैरी किया और अपने पूरे लुक को मिनिमल मेकअप और स्ट्रेट हेयरस्टाइल से कंप्लीट किया. उनकी नीली आंखों ने उनके अंदाज को और खास बना दिया. वेरा का कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर हर किसी की नज़रें उन पर टिक गईं.

फैंस ने किया करीना कपूर से कम्पेयर

वेरा के लुक ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. कई यूजर्स का कहना है कि वह बिल्कुल करीना कपूर जैसी लगती हैं. एक फैन ने उन्हें ‘लिटिल करीना' कहा तो किसी ने मजाक में लिखा, “हीरो से ज्यादा तो विलेन की बेटियां खूबसूरत निकलती हैं.”

रजत बेदी का करियर

रजत बेदी एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरीयल्स जैसे ‘हुम्राही' (1993-96) और फिल्मों ‘करन अर्जुन' (1995) से की. 1998 में फिल्म ‘2001: दो हजार एक' से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया. वे ज्यादातर निगेटिव किरदारों में नजर आए और फिल्म ‘कोई मिल गया' में उनके रोल को काफी नोटिस किया गया. हालांकि इसके बाद वे लंबे समय तक फिल्मों से दूर हो गए थे. अब वह ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से एक बार फिर इंडस्ट्री में सक्रिय हो गए हैं.