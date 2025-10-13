अभिषेक बच्चन करियर के 25 साल के बाद बने 'बेस्ट एक्टर', ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को डेडिकेट किया फिल्मफेयर

बॉलीवुड के कई पॉपुलर कपल हैं, जिसमें से एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक हैं. 18 साल की शादी के बाद भी वह सोशल मीडिया और खबरों में रहते हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है और वह तलाक लेने वाले हैं. हालांकि दोनों ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन अपने पोस्ट और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए इन खबरों को अफवाह साबित कर दिया. लेकिन अब पूरी तरह से तलाक की खबरों पर फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलने पर इन खबरों पर विराम लगा दिया है.

अभिषेक बच्चन को करियर का पहला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला है, जो कि उनकी शूजीत सरकार द्वारा निर्देशित आई वॉन्ट टू टॉक में परफॉर्मेंस के लिए मिला है. इसकी खुशी जाहिर करते हुए अभिषेक बच्चन ने अपनी स्पीच में वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को उनके सपनों को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहा. तब भी जब इसके लिए उन्हें कुछ त्याग करने पड़े.

अभिषेक बच्चन ने कहा, "ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार जीतकर, वे समझ पाएंगी कि उनके त्याग ही आज मेरे यहां खड़े होने का एक मुख्य कारण हैं. मैं यह पुरस्कार दो बेहद खास लोगों को समर्पित करना चाहता हूं. यह फिल्म एक पिता और एक बेटी के बारे में है, और मैं इसे अपने हीरो, अपने पिता और अपनी दूसरी हीरो, अपनी बेटी को समर्पित करना चाहता हूं. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि "आई वान्ट टू टॉक" में अभिषेक ने एक गंभीर रूप से बीमार पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी बेटी से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है. यह फिल्म निर्देशक शूजित सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म है, जिन्हें "विकी डोनर", "सरदार उद्धम", "अक्टूबर" और "पीकू" जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक आखिरी बार "हाउसफुल 5" में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा और जैकलीन फर्नांडीज के साथ नजर आए थे. जबकि उनकी अपकमिंग फिल्म शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ "किंग" है, जिसमें वह विलेन के किरदार में नजर आएंगे.

