मिस वर्ल्ड का पति है फोटो में दिख रहा ये बच्चा, कभी नए कपड़े खरीदने के नहीं थे पैसे आज है करोड़ों का मालिक

अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा

आज 5 फरवरी अभिषेक बच्चन के लिए बड़ा दिन है. क्योंकि आज उनका बर्थडे है. इस मौके पर उनकी बहन श्वेता बच्चन ने उन्हें विश करते हुए बचपन की एक तस्वीर शेयर की. श्वेता की बेटी नव्या यानी कि अभिषेक की भांजी ने भी इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर स्टोरी पर लगाई और मामू को बर्थडे विश किया. 5 फरवरी को शायद सबसे पहले अभिषेक की की बहन और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा. उन्होंने अपनी और अभिषेक की एक बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, It's not - if you know you know; it's only you know and I know 🤍 😂 it's your Big Day Little brother - hope you enjoy the song 😆😉😘 love you