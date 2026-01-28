33 साल पुरानी वो फिल्म, आमिर खान, रवीना टंडन, रेखा, नसीरुद्दीन शाह थे कास्ट, आज तक नहीं हुई है रिलीज

हर महीने सिनेमाघरों में दर्जनों फिल्में रिलीज होती हैं. लेकिन कुछ फिल्म बनने के बाद भी सिनेमाघरों तक का रास्ता तय नहीं कर पाती हैं. कई एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड पर छा जाने का सपना लिए इंडस्ट्री में एंटर करते हैं. कई बार फिल्म की शूटिंग तो हो जाती है पर वह सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाती. न्यू कमर्स ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है. आमिर खान की एक फिल्म शूट होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई और कभी रिलीज ही नहीं हो पाई.

अपने एक्टिंग टैलेंट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से आमिर खान ने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है. उनके स्टारडम को छूना किसी और एक्टर के लिए आसान नहीं है. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने करीब दो दशक से पहले एक साइंस फिक्शन मूवी शूट की थी. यह फिल्म आज तक सिनेमाघरों तक का सफर तय नहीं कर पाई है.

साइंस फिक्शन फिल्म

आमिर खान ने 1992 में 'टाइम मशीन' नाम के फिल्म में काम किया था जो अब तक बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई है. इस साइंस फिक्शन में आमिर खान के अलावा रेखा, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने भी काम किया था. यह एक साइंस बेस्ड फिक्शनल मूवी थी, जिसकी 80 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से मूवी ठंडे बस्ते में चली गई. फिल्म की शूटिंग में काफी पैसा खर्च हुआ था. शेखर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. उनके निर्देशन में मिस्टर इंडिया और मासूम जैसी मशहूर फिल्में बनी थी.

पैसे की कमी से बंद हुई फिल्म

आमिर खान स्टारर साइंस फिक्शन मूवी 'टाइम मशीन' को पूरे 33 साल हो चुके हैं. पैसों की कमी की वजह से प्रोड्यूसर ने आखिरी स्टेज में फिल्म से अपने हाथ खींच लिए. आखिरी स्टेज में फिल्म के अटक जाने के बाद इस पर कई बार बात भी हुई. प्रोड्यूसर्स ने कहा कि फिलहाल पैसे की कमी है लेकिन पैसे आने पर फिल्म को दोबारा शुरू किया जाएगा. हालांकि, अब तक फिल्म रिलीज को तरस रही है. इस तरह आमिर स्टारर फिल्म टाइम मशीन हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई.

