सलमान खान की हीरोइन हैं धर्मेंद्र की तीसरी बहू, कभी 1100 रुपए में हुई थी शादी, ना ये सनी ना बॉबी की पत्नी !

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के परिवार में जहां पूजा देओल और तान्या देओल हमेशा लाइमलाइट से दूर रही हैं, वहीं उनकी तीसरी बहू दीप्ति भटनागर कभी घर-घर में पहचानी जाने वाली चेहरा थीं. 90 के दशक में दूरदर्शन के मशहूर शो ‘यात्रा' से फेमस हुईं दीप्ति ने न सिर्फ टीवी पर, बल्कि फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई. दीप्ति भटनागर का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, उन्होंने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. खूबसूरती और आत्मविश्वास से भरपूर दीप्ति एक बोल्ड विज्ञापन के चलते सुर्खियों में आईं. यह एड उस समय काफी विवादों में घिर गया था इतना कि बाद में इसे न सिर्फ टेलीविजन चैनलों से बल्कि यूट्यूब से भी हटा दिया गया.

18 साल में जीता मिस इंडिया

सिर्फ 18 साल की उम्र में दीप्ति ने मिस इंडिया का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया. उस वक्त बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मेरठ जैसे छोटे शहर की एक लड़की इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी, लेकिन दीप्ति ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिखाया.

मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद दीप्ति भटनागर ने अपनी पहचान को सीमित नहीं रखा. उन्होंने खेलों में भी अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया. कम ही लोग जानते हैं कि दीप्ति स्टेट लेवल पर हॉकी और बैडमिंटन की खिलाड़ी रह चुकी हैं. उनकी पहली फिल्म ‘राम शास्त्र' (संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी) थी. शुरुआती दौर में उन्हें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जल्द ही उन्हें आमिर खान के साथ फिल्म ‘मन' में काम करने का मौका मिला. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 35.45 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हिट साबित हुई.

कई भाषाओं की फिल्मों में किया काम

दीप्ति ने हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया. लेकिन उन्हें असली पहचान स्टार प्लस के लोकप्रिय ट्रैवल शो ‘मुसाफिर हूँ यारों' से मिली , जिसे उन्होंने न सिर्फ होस्ट किया बल्कि अपनी सादगी और स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया. दीप्ति ने ‘यात्रा' शो के जरिए भारतीय टेलीविजन की पहली महिला ट्रैवल शो होस्ट बनकर इतिहास भी रचा.

शो की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक रणदीप आर्य से हुई और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई. दोनों ने शादी कर ली और उनके दो बेटे हैं. रणदीप आर्य पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज स्वर्गीय वीरेंद्र और पम्मी वीरेंद्र के बेटे हैं. वह धर्मेंद्र और अजीत सिंह देओल के भतीजे भी हैं. इस तरह दीप्ति भटनागर देओल परिवार की तीसरी बहू बन गईं. एक इंटरव्यू में दीप्ति ने बताया था कि उन्होंने सिर्फ 1100 रुपए में शादी की थी.

मार्च 2001 में दीप्ति को सलमान खान की फिल्म ‘चोरी चोरी चुपके चुपके' में एक डांस नंबर मिला, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 149 करोड़ रुपये की कमाई की. आज भले ही दीप्ति भटनागर फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी सादगी, खूबसूरती और देओल परिवार से जुड़ाव उन्हें अब भी खास बनाता है.

