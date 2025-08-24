विज्ञापन

आलिया-रणबीर के नए आशियाने की झलक आई सामने, छह मंजिला आलीशान बंगला 250 करोड़ रुपये में बनकर हुआ तैयार

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का सपनों का घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया है. कपल का विशाल बंगला, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सालों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया है.

नई दिल्ली:

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का सपनों का घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया है. कपल का विशाल बंगला, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सालों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया है. ऑनलाइन वायरल हो रहे एक नए वीडियो में संपत्ति की अब तक की सबसे साफ़ झलक दिखाई दे रही है. यह छह मंजिला हवेली काफी समय से बन रही थी. यह घर सिर्फ़ एक आलीशान घर नहीं है. इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा है. यह संपत्ति कभी राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, जो 1980 के दशक में ऋषि कपूर और नीतू कपूर को विरासत में मिली. अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की बारी रणबीर और आलिया की है.

इसका डिज़ाइन सादा लेकिन स्टाइलिश है. इसके बाहरी हिस्से में हरियाली बिखरी हुई है और हर बालकनी में पौधे लगे हैं. पहली मंज़िल पर, खिड़कियों से जगमगाते झूमर दिखाई दे रहे हैं, जो अंदर की ऊंची छत की झलक देते हैं. रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा के साथ निर्माण कार्य की प्रगति का जायज़ा लेते हुए कई बार देखे गए. नीतू कपूर की भी अक्सर साइट के बाहर तस्वीरें ली जाती थीं. अब रिपोर्ट्स की मानें तो परिवार जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो सकता है और संभवतः अपने नए घर में बसने के लिए कोई शुभ तारीख चुन सकता है.

काम की बात करें तो, आलिया भट्ट आखिरी बार जिगरा में नज़र आई थीं. वासन बाला निर्देशित इस फिल्म में वेदांग रैना भी अहम भूमिका में थे. इसके बाद, वह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट, अल्फा में दिखाई देंगी. शरवरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. दूसरी ओर, रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट 1 की तैयारी में जुटे हैं. यह फिल्म 2026 की दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी. रणबीर और आलिया संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे.

