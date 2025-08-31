रणबीर कपूर ने गणपति बप्पा को दी विदाई, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- आलिया कहां है?

आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अनन्या पांडे, जैकलीन फर्नांडिस, शरवरी और दूसरी कई बॉलीवुड हस्तियों ने हाल ही में अपने घरों में भगवान गणेश का स्वागत किया और गणेश चतुर्थी को पूरी भक्ति और आनंद के साथ मनाया. पांच दिनों तक बप्पा की मेजबानी करने के बाद, रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर को बप्पा को अलविदा कहते और गणपति विसर्जन की रस्में निभाते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर सामने आए कई पैपराजी वीडियो में रणबीर भगवान गणेश की मूर्ति पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वह और नीतू कपूर गणपति विसर्जन के लिए बाहर निकले थे.

पैपराजी स्नेह जाला के शेयर किए गए एक वीडियो में रणबीर कपूर कार से बाहर निकलते हुए, भगवान गणेश की मूर्ति को ध्यान से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. नीतू कपूर गणपति विसर्जन के दौरान उनके बगल में चलती हुई दिखाई दे रही हैं. एनिमल स्टार नीले कुर्ते और सफेद पायजामा में बेहद डैशिंग दिख रहे थे. नीतू कपूर हाथ जोड़कर बप्पा को विदाई देते हुए दिखाई दे रही थीं. उन्होंने व्हाइट और गोल्डन कलर का सूट पहना था.

बुधवार को, जब आलिया भट्ट और रणबीर ने गणपति बप्पा का घर में स्वागत किया, तो एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं! आपको और आपके प्रियजनों को प्यार, सौभाग्य और समृद्धि की शुभकामनाएं." आलिया ने अपने घर पर स्थापित सुंदर गणपति की मूर्ति की एक तस्वीर भी शेयर की.

इस बीच, दूसरी खबर यह है कि रणबीर कपूर को आज सुबह मुंबई में देखा गया. उन्होंने पंचायत एक्टर जितेंद्र कुमार के साथ काम किया, और सेट से एक बिहाइंड द सीन वीडियो ने फैन्स को उनके कोलैब को लेकर एक्साइटेड कर दिया. हालांकि इसकी कोई ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन फैन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या दोनों ने किसी ऐड के लिए साथ काम किया है. उन्हें बालकनी में शूटिंग करते देखा गया, और उनके कोऑर्डिनेटेड एथनिक आउटफिट्स और सजावट से पता चला कि यह एक फेस्टिव-थीम वाला शूट हो सकता है.

प्रोफेशनल फ्रंट पर रणबीर कपूर अगली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ दिखाई देंगे. यह फिल्म युद्ध के बैकड्रॉप पर बेस्ड एक लव स्टोरी बताई जा रही है और मार्च 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एक्टर नितेश तिवारी की दो-पार्ट वाली महाकाव्य फिल्म, रामायण, भी लाइन में है. वह इन फिल्मों में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे.