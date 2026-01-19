‘मेरे खिलाफ साजिश हो रही है..’, पत्नी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले-कृष्णा से कराई जाती हैं मेरी बेइज्जती

गोविंदा ने आखिरकार अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ अपनी शादी को लेकर चल रही लगातार अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है, और इन बातों को एक "बड़ी साजिश" का नतीजा बताया है. एक्टर ने कहा कि महीनों तक चुप रहने के बाद उन्हें इस मुद्दे पर पब्लिकली बात करनी पड़ी, क्योंकि चुप्पी को कमजोरी या गुनाह समझा जा सकता है.

‘साजिश में फंसे परिवावाले'

ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मैं हाल ही में देख रहा हूं कि कभी-कभी जब हम नहीं बोलते हैं, तो या तो हम कमज़ोर दिखते हैं या ऐसा लगता है कि हम ही प्रॉब्लम हैं. इसलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं." गोविंदा ने दावा किया कि "परिवार के लोग" शायद किसी बड़ी चीज़ में "अनजाने में शामिल" हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "उन्हें एहसास नहीं होगा कि एक बड़ी साजिश के शुरुआती स्टेज में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है."

‘काम की कमी नहीं'

फिल्म इंडस्ट्री से अपनी गैरमौजूदगी के बारे में चल रही अटकलों पर, गोविंदा ने कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से दूर रहे हैं, ऑफर्स की कमी के कारण नहीं. उन्होंने कहा, "मैं कई सालों से काम से दूर हूं; मेरी फिल्मों के लिए कोई मार्केट नहीं है. कृपया इसे मेरी शिकायत या रोना मत समझें. मैंने खुद कई फिल्में रिजेक्ट की हैं, इसलिए मैं इस बारे में रोता नहीं हूं."



गोविंदा ने आगे दावा किया कि सुनीता अक्सर उनके प्रोजेक्ट्स ठुकराने को लेकर चिंतित रहती थीं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वह भी कथित साज़िश में फंसी हो सकती हैं. उन्होंने कहा, "लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकतीं कि उन्हें खुद अनजाने में एक बड़ी साजिश में फंसाया गया है, जिसमें उन्हें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर मैदान में उतारा गया है."

‘जानबूझ कर इमेज खराब करने की कोशिश'

बिना नाम लिए, एक्टर ने आरोप लगाया कि जब कोई एक खास लेवल की पॉपुलैरिटी पर पहुंच जाता है, तो उसकी पब्लिक इमेज को खराब करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं. उन्होंने कहा, "जब फिल्म इंडस्ट्री में आपकी पॉपुलैरिटी एक खास पॉइंट से आगे बढ़ जाती है, तो बहुत से लोग आपको बर्बाद करने के लिए आगे आते हैं." उन्होंने उन घटनाओं को याद किया जब उन पर अतीत में गलत काम करने का आरोप लगा था. उन्होंने आगे कहा, "बाद में उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ."

कृष्णा अभिषेक से भी नाराजगी

गोविंदा ने आगे दावा किया कि उनकी पत्नी, भतीजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को एक बड़ी साज़िश के तहत उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है. “अगर आप कृष्णा अभिषेक के टीवी प्रोग्राम भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राइटर उनसे ऐसी बातें बुलवाते हैं जो मेरी बेइज्ज़ती करती हैं. मैंने उससे कहा कि उसे मेरी बेइज्ज़ती करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे इस बारे में सावधान रहने को कहा.”

गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं - टीना, जिन्होंने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और यशवर्धन, जो अपने एक्टिंग डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं.