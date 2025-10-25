पवन कल्याण की फोटो के पास बैठे लड़के ने बनाई 3 फिल्में, तीनों ही सुपरहिट, अब नई मूवी की पहली झलक वायरल

पवन कल्याण की फोटो के साथ नजर आ रहा लड़का और कोई नहीं संदीप रेड्डी वांगा हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक माना जाता हैं. उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 3 फिल्में ही डायरेक्ट की हैं और तीनों ही ब्लॉकबस्टर रही हैं. अब वो अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं. संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म का नाम स्पिरिट है. इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में नजर आने वाले हैं.प्रभास के बर्थडे पर इस फिल्म का एक अपडेट सामने आया है जिसके बाद से फैंस और खुश हो गए हैं. संदीप की खास बात है कि उन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. आइए आपको संदीप की इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

अर्जुन रेड्डी से किया डेब्यू

संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म अर्जुन रेड्डी से डायरेक्शन में कदम रखा था. फिल्म में विजय देवरकोंडा लीड रोल में नजर आए थे और वो हर जगह छा गए थे. अर्जुन रेड्डी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. उसके बाद वो इसी फिल्म का हिंदी रीमेक लेकर आए कबीर सिंह. कबीर सिंह में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए थे. ये शाहिद और कियारा दोनों के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है. इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

एनिमल ने तोड़े रिकॉर्ड

साल 2023 में संदीप रणबीर कपूर के साथ एनिमल फिल्म लेकर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया था. हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए दीवाना हो गया था. रणबीर फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए थे. ये साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. एनिमल में रणबीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर अहम किरदार निभाते नजर आए थे.

स्पिरिट से करेंगे धमाल

संदीप की अगली फिल्म स्पिरिट की अनाउंसमेंट हो गई है. इस फिल्म में पहले प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली थीं. मगर दीपिका को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है. अब प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया है.ये बड़े बजट की फिल्म होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 300-500 करोड़ में बनकर तैयार होगी और अगले साल रिलीज होगी.