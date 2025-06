द राजा साब के टीजर के मौके पर प्रभास का लगा 40 फीट ऊंचा कटआउट, फैंस बोले- बाहुबली जय हो

आज साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक द राजा साब का टीजर हैदराबाद के मशहूर प्रसाद्स मल्टीप्लेक्स के विशाल पीसीएक्स स्क्रीन पर रिलीज किया गया. ट्रेलर लॉन्च से एक घंटे पहले फिल्म के निर्माताओं ने थिएटर के बाहर प्रभास का एक विशाल कटआउट का अनावरण किया. इस मौके पर प्रभास के फैंस और मीडिया भारी संख्या में मौजूद थे. सोमवार की सुबह होने के बावजूद प्रभास के चाहने वाले बड़ी तादाद में पहुंचे. उन्होंने 'स्टार स्टार रेबेल स्टार' और 'राजुलके राजु प्रभास राजु' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए.

कुछ ही देर में फैंस ने प्रभास के एक छोटे पोस्टर को दूध से नहलाया, जिसने माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया. एक प्रशंसक ने प्रभास का पोस्टर लाया, जिस पर 'डेमीगॉड' लिखा था, और वे अपने पसंदीदा अभिनेता की तारीफ में रुके नहीं. आयोजकों ने प्रभास की पुरानी हिट फिल्मों के गाने बजाए. जब फैंस ने 'बाहुबली जय हो' के नारे लगाए, तो आयोजकों ने तुरंत बाहुबली 2 (2017) का टाइटल ट्रैक बजा दिया.

And finally, the poster unveiled of #TheRajaSaab in a dramatic fashion at Prasads Hyderabad. Fans go crazy and how. Now off to teaser launch#TheRajaSaabTeaser #Prabhas pic.twitter.com/GN4vcCnt6Z