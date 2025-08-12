सुनील शेट्टी की इस फिल्म में 13 साल की लड़की ने गाना गाकर बनाया सुपरहिट,स्कूल से सीधे आती थी रिकॉर्डिंग करने

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सुनील शेट्टी आज भी लाखों दिलों की धड़कन हैं. 62 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और स्टाइल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनकी पर्सनैलिटी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है. 90s के दशक में सुनील शेट्टी ने एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता था. 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले अन्ना, इंडस्ट्री में हमेशा से एक अलग पहचान रखते हैं. आज सुनील शेट्टी की एक ऐसी ही फिल्म का बिहाइंड द सीन वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि अन्ना तो आज भी एकदम वैसे ही हैंडसम हंक नजर आते हैं. तो चलिए देखते हैं सुनील शेट्टी और अंजली जठर का लड़की दीवानी लड़का दीवाना सॉन्ग पर बीटीएस वीडियो.

ये भी पढ़ें: OTT This Week: सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होगा 15 अगस्त का ये हफ्ता, रिलीज होंगी ये 5 वेब सीरीज और फिल्में

शास्त्र' फिल्म के सेट से आया मजेदार वीडियो

इन दिनों सोशल मीडिया पर 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘शास्त्र' का बिहाइंड द सीन वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुनील शेट्टी और उनकी को-स्टार अंजली जठर फिल्म के पॉपुलर गाने ‘लड़की दीवानी लड़का दीवाना' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है सुनील शेट्टी ब्लू कलर की ओपन शर्ट और ब्लू जींस में बेहद स्मार्ट दिख रहे हैं. वहीं अंजली ब्लू स्कर्ट और शॉर्ट टॉप में स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं. शूटिंग के दौरान डायरेक्टर दोनों को डांस स्टेप्स समझा रहे हैं और दोनों हंसते-मुस्कुराते शूटिंग कर रहे हैं. इस वीडियो को चार हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और कमेंट्स में लोग अन्ना के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. इस गाने की खास बात यह है कि मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान ने अपने करियर की शुरुआत तेरह साल की उम्र में उदित नारायण के साथ इसी गाने से की थी, वह इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए स्कूल से स्टूडियो आई थीं.

शास्त्र' की कहानी

शास्त्र 4 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्टर संजय खन्ना ने बनाया था. फिल्म में सुनील शेट्टी ने विजय खन्ना और अंजली जठर ने पूजा प्रसाद का किरदार निभाया था. इसके अलावा फिल्म में डैनी डेंजोंग्पा, अनुपम खेर, फरीदा जलाल और मोहन जोशी जैसे दमदार कलाकार भी थे.

कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने माता-पिता के हत्यारे को लेकर अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होता. उसे लगता है कि असली अपराधी को सजा नहीं मिली है. इसके बाद वो खुद मामले की दोबारा जांच करता है और उसे सच्चाई का पता चलता है कि गलत इंसान को दोषी ठहराया गया है. इसके बाद विजय असली हत्यारे को ढूंढने और उसे सजा दिलाने के लिए हर हद पार करता है.

सुनील शेट्टी का करियर और आने वाले प्रोजेक्ट

आज भी सुनील शेट्टी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं और नए-नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. साल 2025 में वह ‘वेलकम टू द जंगल' और ‘धुरंधर' फिल्मों में नजर आने वाले हैं. फैंस को उनकी इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अन्ना का करिश्मा सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा देखने लायक होता है.