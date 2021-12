83 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर किसी की अपनी कहानी है, राजकुमार हिरानी ने ऐतिहासिक जीत से जुड़ी अपनी यादें साझा की

83 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर किसी की है अपनी कहानी

रणवीर ने इस वीडियो को कैप्शन दिया है- Everyone has their own 83 story!. सही भी है 1983 में भारत का वर्ल्ड कप जीतना एक ऐसी ही घटना थी, भारत की ऐतिहासिक जीत को लेकर उस वक्त मौजूद हर शख्स की अपनी एक कहानी है. वीडियो में राजकुमार हिरानी उन्हीं खुशनुमा यादों को शेयर कर रहे हैं. वे कहते हैं कि उन दिनों के वे अपने होमटाउन नागपुर में थे. हम सब मैच देख रहे थे और भारत की जीत एक बेहद अविस्मरणीय क्षण था. वे याद करते हैं कि कैसे वे आधी रात को सड़कों पर निकल पड़े थे. कमोबेश पूरे देश का यही हाल था. अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी तरह और भी हस्तियों के 83 विश्वकप से जुड़ी यादों के वीडियो साझा किए जाएंगे.

कपिल देव के अंदाज के रणवीर ने किया है हूबहू कॉपी

कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर कपिल देव के किरदार में नज़र आ रहे हैं. टीजर देखकर लगता है कि रणवीर ने कपिल के लुक और उनके बोलने के अंदाज को हूबहू कॉपी किया है. यही नहीं कपिल देव की पत्नी रोमी की भूमिका में दीपिका के लुक की भी काफी तारीफ की जा रही है. फिल्म का गाना लहरा दो भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है. ऐसे में फिल्म प्रेमियों के साथ क्रिकेट प्रेमी भी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.