डॉग लवर्स के लिए है ये फिल्म, एक-एक सीन पर निकलेंगे आंसू, बजट से 7 गुना कमाई कर हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

इन दिनों देश में कुत्तों पर बवाल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डॉग लवर्स की नींद हराम हो गई है.

डॉग लवर्स के लिए है ये फिल्म
नई दिल्ली:

इन दिनों देश में कुत्तों पर बवाल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से डॉग लवर्स की नींद हराम हो गई है. जानवरों में इंसान के सबसे करीब अगर कोई है तो वो है कुत्ते. देश में कुत्ते पालने को एक फैशन की तरह देखा जाता है. खैर, इस ज्वलंत मुद्दे के बीच बात करेंगे उस फिल्म की जो, आपको रोने पर मजबूर कर देगी और आपका गला रुंधा देगी. साउथ सिनेमा ने फिल्म कंटेंट से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है और ऐसी ही एक फिल्म है, जिसमें इंसान और कुत्ते का ऐसा निस्वार्थ प्यार देखने को मिला है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा.

जमकर रुलाएगी ये फिल्म

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. IMDb पर इसे 10 में से 8 से ज्यादा रेटिंग मिली थी. फिल्म का नाम है 777 चार्ली. यह कन्नड़ फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी. रक्षि शेट्टी ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया था. फिल्म में उन्होंने धर्मा नाम के शख्स का रोल प्ले किया था, जो अपनी ही दुनिया में रहता है, किसी से बात नहीं करता और एक दिन होती है उसकी जिंदगी में एक डॉग की एंट्री और यहां से उसकी लाइफ बदल जाती है. रिलीज की शुरुआत में लोगों ने इस फिल्म को हल्के में लिया, लेकिन दर्शकों के रिस्पॉन्स ने इस फिल्म को रातों रात चमका दिया.

बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई

महज 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने अपने बजट से तकरीबन 7 गुना कमाई (102.75 करोड़ रुपये) कर बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. इस फिल्म की कहानी इंसान और जानवर के बीच इतनी इमोशनल है कि आज यह हर डॉग लवर की फेवरेट फिल्म बन गई है. 777 चार्ली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की कैटेगरी में आती है. 

