71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स: राम चरण ने शाहरुख खान, मोहनलाल और ‘भगवंत केसरी’ टीम को दी बधाई

71वें नेशनल फिल्म अवार्ड सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े स्टार्स को अवार्ड से नवाजा गया. इस लिस्ट में सिंगर शिल्पा राव, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, एकता कपूर, रानी मुखर्जी, करण जौहर (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी), और साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल और एकता कपूर का नाम शामिल है. अवार्ड मिलने के बाद बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है. अब साउथ एक्टर राम चरण ने साउथ फिल्म भगवंत केसरी की पूरी टीम और अपने करीबी दोस्त शाहरुख को अवार्ड मिलने की बधाई दी है.

रामचरण ने 'एक्स' पर सबसे पहले साउथ फिल्म भगवंत केसरी की पूरी टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार की बधाई दी है. उन्होंने लिखा, "भगवंत केसरी की टीम को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं." उन्होंने एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण और डायरेक्टर अनिल रविपुडी को टैग किया है. एक्टर ने शाहरुख खान को लेकर लिखा, "सर को इस बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई. आपका सफ़र, आपकी कला और सिनेमा के प्रति आपका जुनून लाखों लोगों को प्रेरित करता है. किंग, आपके भविष्य के लिए ढेरों उपलब्धियां पाने की कामना करता हूं."

Heartiest wishes to the team of #BhagavanthKesari for the National Award. Congratulations to #NandamuriBalakrishna Garu, @AnilRavipudi Garu, @sahugarapati7 Garu and the team.



Congratulations to @iamsrk sir for the much deserved National Award. Your journey, your craft, and your… — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 24, 2025

इसके बाद रामचरण ने मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की बधाई दी. उन्होंने लिखा, "सर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई. भारतीय सिनेमा में आपका योगदान अतुलनीय है, और आप वास्तव में इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं." इससे पहले गौरी खान, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, अनन्या पांडे समेत कई स्टार्स ने शाहरुख खान को बधाई दी, जबकि साउथ एक्टर मोहनलाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साउथ एक्टर कमल हासन, शत्रुघ्न सिन्हा, चिरंजीवी समेत कई स्टार्स ने बधाई दी.

वर्क फ्रंट की बात करें तो राम चरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' आ रही है, जिसका अभी तक सिर्फ पोस्टर ही रिलीज हुआ है. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, और जगपति बाबू जैसे स्टार्स दिखने वाले हैं. फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी.