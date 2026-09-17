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61 साल पुरानी वो फिल्म जिसमें राम और अल्लाह दोनों पर थे गाने, पीएम मोदी की है फेवरेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर जानिए उनकी पसंदीदा फिल्म ‘गाइड’ की कहानी. देव आनंद और वहीदा रहमान स्टारर इस क्लासिक फिल्म ने युवा मोदी के मन पर गहरी छाप छोड़ी थी. इसके आध्यात्मिक संदेश और गीत आज भी उन्हें याद हैं.

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61 साल पुरानी वो फिल्म जिसमें राम और अल्लाह दोनों पर थे गाने, पीएम मोदी की है फेवरेट
61 साल पुरानी वो फिल्म जिसमें राम और अल्लाह दोनों पर थे गाने
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 वर्ष के हो गए. देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रही हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं. पीएम मोदी खुद बता चुके हैं कि फिल्में देखने का उनका शौक ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फिल्म ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा है. इस फिल्म में राम और अल्लाह दोनों पर गाने थे, जिसने खूब सुर्खियों बटोरी थी. यह देव आनंद और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म ‘गाइड' है.

15 साल की उम्र में पीएम ने देखी फिल्म

मोदी ने यह फिल्म महज 15 साल की उम्र में देखी थी. बाद में उन्होंने कई मौकों पर इसका जिक्र किया. साल 2018 में लद्दाख के कुछ छात्र उनके आवास पहुंचे थे. बातचीत के दौरान एक छात्र ने पूछा कि उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है. प्रधानमंत्री ने बताया कि फिल्में देखने का समय अब कम मिलता है, लेकिन उन्होंने युवावस्था में फिल्म ‘गाइड' देखी थी, जो उनके दिल में खास जगह बनाती है.

फिल्म की कहानी

‘गाइड' 1965 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन विजय आनंद ने किया था. कहानी आरके नारायण के उपन्यास ‘द गाइड' पर आधारित है. फिल्म में देव आनंद राजू नाम के एक टूरिस्ट गाइड का किरदार निभाते हैं. वहीदा रहमान रोजी के रूप में नजर आती हैं. कहानी व्यक्तिगत आजादी, रिश्तों, महत्वाकांक्षा, समाज के नजरिए और आध्यात्मिकता जैसे कई मुद्दों को छूती है.

राम और अल्लाह पर गाने

‘गाइड' में कुल 10 गाने थे, जिसमें से एक गाना 'हे राम, हमारे रामचंद्र' था, जिसे मन्ना डे ने गाया था. 'हे राम, हमारे रामचंद्र' पूरा भक्ति का भाव देता है. वहीं फिल्म का आखिरी गाना 'अल्लाह मेघ दे पानी दे' है. यह गाना बारिश की कामना का दर्शाता है. ‘गाइड' का न सिर्फ कहानी बल्कि गाने भी सुपरहिट थे. 

फिल्म से मिला संदेश

प्रधानमंत्री ने इस फिल्म के मूल संदेश को सबसे ज्यादा याद किया. उनके अनुसार, फिल्म का बुनियादी विचार यह है कि हर व्यक्ति को सही रास्ता अपने अंतर्मन से ही मिलता है. उस उम्र में जब उन्होंने दोस्तों से इस विचार पर चर्चा की, तो दोस्तों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. फिल्म का असर सिर्फ दार्शनिक विचारों तक सीमित नहीं रहा. गांवों में सूखे और पानी की कमी वाले सीन ने भी उन पर गहरा प्रभाव डाला. ये सीन ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याओं को दिखाते थे.

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