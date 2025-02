6 करोड़ की फिल्म, 32 करोड़ की कमाई, 29 साल बाद फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा- घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा...

1996 में आई फिल्म घातक तो आपको याद होगी, जिसमें सनी देओल ने बनारस में रहने वाले काशीनाथ नाम के पहलवान का किरदार निभाया था. उनके पिता शंभू नाथ थे, जिसका किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था. इस फिल्म में डैनी ने घातक विलेन कात्या का किरदार निभाया था. जिसके कहर से काशी, उसका परिवार और आसपास के सभी लोग परेशान थे. यह फिल्म बाप बेटे के अद्भुत बंधन को दिखाती है, ऐसे में अगर आप दोबारा घातक फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी महीने यह फिल्म बड़े पर्दे पर दोबारा री रिलीज की जाएगी.

The Greatest Father son love story in the history of Indian film industry ever produced"#Ghatak" is again Releasing on 28th February

The Baap of Power game and D Lion of Hindi film industry #SunnyDeol will show modern day actors what is Action and passion.pic.twitter.com/jhY643xNkV