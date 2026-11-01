52 साल पुरानी जितेंद्र की शादी की तस्वीर, सफेद कुर्ता और गले में वरमाला पहने खड़े थे जम्पिंग जैक, साथ खड़ी थीं शर्माई सकुचाई दुल्हनिया शोभा

बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बेहद ही बेशकीमती खजाना बाहर आया है. दरअसल तुषार कपूर ने 52 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की. ये तस्वीर उस दिन की है जब जितेंद्र ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया, एक रिश्ते को नाम देने की ठानी और शोभा के साथ सात फेरे लिए. 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने शोभा से शादी और इस शादी को आज 52 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने मम्मी पापा की शादी की एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में दोनों ही बेहद प्यारे लग रहे हैं.

तुषार की शेयर की गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों फूलों से सजे किसी कमरे या स्टेज पर नजर आ रहे हैं. दोनों के हाथ में एक एक कटोरी है. ना जाने ये एक दूसरे को कुछ खिलाने जा रहे थे या किसी रस्म के तहत इन्हें ये कटोरियां थमाई गई हों. खैर जो भी लेकिन दोनों का ये सादा अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

आज जहां बड़े बड़े डिजाइनर्स सेलेब्स के जोड़े बनाने की जिम्मेदारी संभालते दिखते हैं. वहीं उस दौर की खूबसूरती देखिए आप. दुल्हन बनी शोभा कपूर साड़ी और मिनिमम जूलरी पहने नजर आईं. माथे पर टीका सजा है, हाथों में चूड़ियां और हाथफूल, माथे पर छोटी छोटी बिंदियां जिनका ट्रेंड अब खत्म सा ही हो गया है. वही जितेंद्र सादे कुर्ते में ही दुल्हन को घर लाने पहुंच गए. ये तस्वीर सितारों की सादगी तो पेश करती ही है साथ ही साथ पुराने दौर में भी ले जाती है जब दिखावे को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी. तुषार ने पुरानी तस्वीर के साथ साथ एक नई तस्वीर भी शेयर की. तस्वीर में जितेंद्र और शोभा दोनों ही कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं. तुषार की इस पोस्ट पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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