कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर तीन दिन में 400 पार, जानें प्रभास, दीपिका और अमिताभ की फिल्म ने हिंदी से छापे कितने करोड़

Kalki 2898 AD Box Office Collection Day 3: कल्कि 2898 एडी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 191.50 करोड़ रुपये कमाए थे. कल्कि 2898 एडी ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 107 करोड़ रुपये का कलेक्शन हासिल किया था. इस तरह फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर 298.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की फिल्म का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ गया है. फिल्म ने मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन कलेक्शन उस तरह का नहीं आया है जिस तरह पहले दिन का आया था.

कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की बात करें तो फिल्म ने 116.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म ने तीन दिन में 415 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस तरह फिल्म ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है. कल्कि 2898 एडी का बजट लगभग 600 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस तरह फिल्म के पास अभी चौथा दिन यानी की संडे का दिन है. इस दिन भी अगर ये अच्छा कलेक्शन करती है तो फिल्म अपनी लागत वसूलने के काफी करीब आ सकती है. अगर कल्कि 2898 एडी हिंदी के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने गुरुवार को 22.50 करोड़ रुपये, शुक्रवार को 23.25 करोड़ रुपये और शनिवार को 26.25 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह सिर्फ हिंदी से ही फिल्म 72 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाल चुकी है.

TRIUMPHANT RUN CONTINUES... WILL HIT CENTURY *TODAY*... MASSIVE SUNDAY ON THE CARDS... #Kalki2898AD packs a solid punch on Day 3 [Sat], despite #T20WorldCupFinal... National chains witness growth, mass circuits record strong occupancy... In short, biz zooms upwards across the…