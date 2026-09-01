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भारत छोड़ने वाली 38 साल की ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, 6 साल से कोई कर रहा पीछा, बोलीं- ‘मेरे पास न पैसा रहा, न काम'

भारत छोड़कर दुबई जाने वाली मंदाना करीमी का दावा है कि वह पिछले छह साल से साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, लेकिन देश बदलने के बाद भी यह परेशानी खत्म नहीं हुई.

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भारत छोड़ने वाली 38 साल की ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, 6 साल से कोई कर रहा पीछा, बोलीं- ‘मेरे पास न पैसा रहा, न काम'
मंदाना करीमी का कोई कर रहा पीछा, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

मंदाना करीमी एक बार फिर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में हैं. पूर्व ‘बिग बॉस' कंटेस्टेंट ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया है. मंदाना का दावा है कि वह पिछले करीब छह साल से साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और स्टॉकिंग का सामना कर रही हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह सिलसिला उनकी निजी जिंदगी में आए बदलावों के बाद शुरू हुआ और भारत छोड़कर दुबई जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो और कुछ ईमेल के स्क्रीनशॉट शेयर कर इस कथित परेशानी के बारे में खुलकर बात की. 

प्रोड्यूसर्स और को-स्टार्स को भेजे जा रहे हैं ईमेल

मंदाना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके प्रोफेशनल सर्कल के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. उनके अनुसार, प्रोड्यूसर्स और को-स्टार्स को ऐसे ईमेल भेजे जा रहे हैं जिनमें उनके बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें लिखी होती हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों से उनके नाम पर पैसे मांगे गए. एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर कौन उनके खिलाफ इस तरह की गतिविधियां कर रहा है और उसकी मंशा क्या है. मंदाना के मुताबिक, ऐसा करने वाला व्यक्ति कथित तौर पर उनकी जिंदगी से काम, पैसा और दोस्त तक खत्म करना चाहता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर संबंधित ईमेल के स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं. 

‘मेरी सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी'

मंदाना ने अपने दावे में एक और गंभीर बात कही. उन्होंने बताया कि करीब चार साल पहले उन्होंने खुद इस मामले की तह तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया था. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें जानकारी मिली कि किसी ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर एक ‘प्रोफेशनल हैकर' की मदद ली थी. मंदाना ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को ‘मीनाक्षी' नाम से ईमेल मिल रहे हैं. उनके मुताबिक, ये ईमेल किसी फर्जी अकाउंट से भेजे जा रहे हैं और उनमें उनके बारे में गलत बातें कही जाती हैं. हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई है, जिस पर उन्हें शक है. 

तलाक के बाद बदली जिंदगी, अब दुबई में हैं मंदाना

मंदाना करीमी की निजी जिंदगी पहले भी सुर्खियों में रही है. उन्होंने बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से 2017 में शादी की थी. बाद में दोनों अलग हो गए और 2021 में उनका तलाक हो गया. मंदाना ने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान पति और ससुरालवालों पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उन्हें अपना करियर छोड़ने के लिए भी कहा गया था.

अब एक्ट्रेस का कहना है कि लंबे समय से चल रही कथित ऑनलाइन परेशानी ने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया है. वह मई 2026 में भारत से दुबई चली गईं. मंदाना ने वहां जाने के पीछे सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का भी जिक्र किया है. हालांकि, उनका कहना है कि देश बदलने के बावजूद कथित साइबर उत्पीड़न पूरी तरह बंद नहीं हुआ. 

मंदाना ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें उनके नाम से कोई संदिग्ध ईमेल मिले तो उस पर भरोसा न करें और न ही कोई पैसा भेजें. उन्होंने ऐसे संदेशों के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखने की सलाह भी दी है. एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने पहले कई साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज कराई हैं और अब वह इस मामले पर चुप नहीं रहना चाहतीं. 

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