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जूता चुराई का वो गाना, जो 32 साल बाद भी शादियों की जान, माधुरी-सलमान की छेड़छाड़, एसपी बालासुब्रह्मण्यम-लता की आवाज ने बनाया यादगार

सलमान-माधुरी की चुलबुली नोकझोंक और लता मंगेशकर-एसपी बालासुब्रह्मण्यम की सुरीली आवाज ने इसे 32 साल बाद भी वेडिंग फेवरेट बनाए रखा है.

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जूता चुराई का वो गाना, जो 32 साल बाद भी शादियों की जान, माधुरी-सलमान की छेड़छाड़, एसपी बालासुब्रह्मण्यम-लता की आवाज ने बनाया यादगार
शादियों में जूता चुराई की शान है ये गाना

शादियों में जूता चुराई की रस्म हो और ‘जूते दे दो, पैसे ले लो' न बजे, ऐसा अब कम ही देखने को मिलता है. फिल्म ‘हम आपके हैं कौन..!' का यह गाना 1994 में आया था और देखते ही देखते शादी-ब्याह की मस्ती का हिस्सा बन गया. सलमान खान और माधुरी दीक्षित की चुलबुली अदाओं से सजा यह गाना जूता चुराई की पूरी रस्म को पर्दे पर मजेदार अंदाज में दिखाता है. एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम और लता मंगेशकर की आवाज ने इसमें ऐसी मिठास घोली कि 32 साल बाद भी इसकी लोकप्रियता कायम है. गाने के बोल रविंद्र रावल और संगीत रामलक्ष्मण ने दिया था. 

जूता चुराई की रस्म को गाने में बदल दिया

‘जूते दे दो, पैसे ले लो' की खासियत यह है कि इसमें किसी काल्पनिक रोमांस के बजाय शादी की एक असली रस्म को ही गाने का केंद्र बनाया गया. दूल्हे की सालियां उसके जूते छिपाकर पैसे मांगती हैं और दूल्हे के देवर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं. इसी मजेदार सौदेबाजी को सलमान और माधुरी के जरिए पर्दे पर पेश किया गया. गाने के बोल रविंद्र रावल ने लिखे थे और रामलक्ष्मण ने संगीत दिया था. इसे लता मंगेशकर और एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम ने गाया. 

‘हम आपके हैं कौन' के 14 गानों में था खास रंग

‘हम आपके हैं कौन..!' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपने दौर की ऐसी म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गानों का खूब इस्तेमाल हुआ. इसके साउंडट्रैक में 14 गाने थे. लता मंगेशकर, एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम, कुमार सानू, उदित नारायण और शारदा सिन्हा जैसे गायकों ने अलग-अलग गीतों को आवाज दी.

फिल्म में ‘दीदी तेरा देवर दीवाना', ‘मौसम का जादू', ‘माये नी माये', ‘वाह वाह रामजी' और ‘लो चली मैं' जैसे कई गाने थे. दिलचस्प बात यह है कि ‘जूते दे दो, पैसे ले लो' अकेला ऐसा गाना नहीं था जिसने शादी की रस्म को लोकप्रिय बनाया, लेकिन इसने जूता चुराई को बॉलीवुड की यादगार परंपराओं में जरूर शामिल कर दिया.

फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और माधुरी दीक्षित ने निशा का किरदार निभाया था. इनके अलावा मोहनीश बहल, रेणुका शहाणे, अनुपम खेर, रीमा लागू और आलोक नाथ जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. 

6 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 127 करोड़ से ज्यादा

सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी ‘हम आपके हैं कौन..!' 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि यह अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 6.25 करोड़ रुपये था, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 72.46 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 127.95 करोड़ रुपये रहा. इसे ‘ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर' का दर्जा मिला.

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