30 साल पुराना रेखा का वो कल्ट गाना, जिसे परिवार संग देखने से कतराते थे लोग, दो हॉलीवुड गानों से था प्रेरित, Gen-Z के जमाने में फिर हुआ वायरल

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के वक्त तो खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन सालों बाद अचानक सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी पारी शुरू हो जाती है. 90 के दशक में ऐसा ही एक गाना आया था, जिसमें रेखा का अंदाज, उनके डांस मूव्स और गाने के बोल उस दौर के लिहाज से काफी बोल्ड माने गए. उस समय टीवी पर यह गाना चलने पर कई घरों में लोग असहज हो जाते थे. अब करीब 30 साल बाद यही गाना इंटरनेट पर छाया हुआ है. मिलेनियल्स से लेकर GenZ तक, लोग इस पर रील्स बना रहे हैं और मीम्स के जरिए पुराने दौर की यादें ताजा कर रहे हैं.

जब रेखा और अक्षय के रोमांस ने खींचा था ध्यान

यह गाना 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘खिलाड़ियों के खिलाड़ी' का है. फिल्म में अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. उस दौर में अक्षय एक्शन फिल्मों के जरिए अपनी पहचान मजबूत कर रहे थे, वहीं रेखा अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए पहले से मशहूर थीं. फिल्म के गाने ‘इन द नाइट नो कंट्रोल' में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा.

गाने में रेखा का ग्लैमरस अंदाज और अक्षय के साथ उनके रोमांटिक दृश्य खूब चर्चा में रहे. दोनों कलाकारों की उम्र में करीब 13 साल का अंतर भी उस वक्त लोगों के बीच बातचीत का विषय बना था. गाने के बोल और फिल्मांकन ने इसे दूसरे गानों से अलग पहचान दी. यही वजह रही कि यह गाना लंबे समय तक लोगों की यादों में बना रहा.

सुनीता राव की आवाज और अनु मलिक का संगीत

‘इन द नाइट नो कंट्रोल' को सुनीता राव ने अपनी आवाज दी थी. इसका संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था, जबकि गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे. हालांकि, इस गाने से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी धुन और अंदाज को लेकर विदेशी गानों से प्रेरणा की चर्चा होती रही है. IMDb पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह गाना मैडोना के ‘सीक्रेट' और लॉरा ब्रैनिगन के ‘सेल्फ कंट्रोल' से प्रेरित था. दोनों ही गाने अंतरराष्ट्रीय संगीत जगत में अपनी पहचान बना चुके थे.

तीन दशक बाद इंटरनेट पर क्यों छाया गाना?

आज सोशल मीडिया पर पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करने का चलन है. कभी किसी गाने का हुक स्टेप वायरल हो जाता है, तो कभी उसके बोल मीम्स का हिस्सा बन जाते हैं. ‘इन द नाइट नो कंट्रोल' के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. पुराने दौर के दर्शकों के लिए यह गाना यादों का हिस्सा है, जबकि नई पीढ़ी इसे अपने अंदाज में खोज रही है.

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रेखा का वही पुराना ग्लैमर, अक्षय के साथ उनकी केमिस्ट्री और गाने का अलग मिजाज इसे एक बार फिर चर्चा में ले आया है. करीब तीन दशक पहले जिस गाने को लेकर घरों में संकोच का माहौल बन जाता था, आज वही इंटरनेट पर मनोरंजन का नया जरिया बन गया है.

