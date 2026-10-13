28 साल पुराना गोविंदा का वो कल्ट गाना, ससुरजी बने प्यार की राह में दीवार तो हर लड़के के आता है काम, शादी की सभी बारात में गूंजती है विनोद राठौड़ की आवाज

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के सालों बाद भी लोगों की जुबान पर रहते हैं. खासकर शादी-ब्याह का मौका हो और डीजे पर कोई ऐसा गाना बज जाए, जिस पर नाचने से खुद को रोकना मुश्किल हो, तो फिर क्या ही कहना! गोविंदा की फिल्म ‘दूल्हे राजा' का ऐसा ही एक गाना है ‘सुनो ससुर जी'. साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने को विनोद राठौड़ ने अपनी आवाज दी थी. प्यार, शादी और ससुरजी की नाराजगी के बीच बने इस गाने का अंदाज इतना मजेदार है कि आज भी यह शादी की रौनक बढ़ाने वाले गानों में शामिल है. गोविंदा के चाहने वालों के लिए यह गाना किसी पुरानी याद से कम नहीं है.

गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म का है गाना

‘सुनो ससुर जी' गाना गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म ‘दूल्हे राजा' का हिस्सा है. 10 जुलाई 1998 को रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म का निर्देशन हरमेश मल्होत्रा ने किया था. फिल्म में गोविंदा और रवीना के अलावा कादर खान, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और असरानी जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

फिल्म की कहानी राजा नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका सामना एक अमीर होटल मालिक केके सिंघानिया से होता है. राजा और सिंघानिया की बेटी किरण एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन किरण के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता. ऐसे में प्यार के रास्ते में आने वाली रुकावटें और उन्हें पार करने की कोशिशें कहानी को मजेदार बनाती हैं. फिल्म की इसी कहानी के बीच ‘सुनो ससुर जी' जैसे गाने दर्शकों का मनोरंजन करते हैं.

विनोद राठौड़ की आवाज ने गाने को बनाया खास

‘सुनो ससुर जी' की खासियत इसका मस्ती भरा अंदाज है. गाने में शादी और रिश्तों से जुड़ी नोकझोंक को हल्के-फुल्के तरीके से पेश किया गया है. यही वजह है कि यह गाना सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शादी समारोहों में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा.

विनोद राठौड़ की आवाज ने गाने के मिजाज को और दिलचस्प बनाया. गोविंदा के डांस और उनके खास अंदाज के साथ गाने का तालमेल इसे और मनोरंजक बनाता है. 90 के दशक में गोविंदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस के लिए खास पहचान रखते थे. उनके गानों में अक्सर ऐसा अंदाज देखने को मिलता था, जो आम लोगों को भी आसानी से जुड़ाव महसूस कराता था.

बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी ‘दूल्हे राजा'

‘दूल्हे राजा' सिर्फ अपने गानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कॉमेडी के लिए भी याद की जाती है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 5 करोड़ रुपये था और इसका भारत में नेट कलेक्शन लगभग 12.75 करोड़ रुपये रहा. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया था.

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गोविंदा और कादर खान की कॉमिक केमिस्ट्री ने फिल्म को खास बनाया. वहीं, रवीना टंडन के साथ गोविंदा की जोड़ी भी दर्शकों को पसंद आई. फिल्म के कई साल बाद भी इसके गाने पुराने बॉलीवुड संगीत के चाहने वालों के बीच लोकप्रिय हैं. ‘सुनो ससुर जी' भी उन्हीं गानों में से एक है, जो शादी की बारात में बजते ही लोगों को थिरकने पर मजबूर कर सकता है.