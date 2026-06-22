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गैंग्स ऑफ वासेपुर में 38 के नवाजुद्दीन सिद्दीकी और 32 के विनीत कुमार की मां बनी थी 25 साल की ये एक्ट्रेस

गैंग्स ऑफ वासेपुर की गिनती हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में होती है. लेकिन आप जानते हैं वो एक्ट्रेस कौन है जिसने 25 की उम्र में 38 के नवाजुद्दीन की मां का रोल निभाया था.

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गैंग्स ऑफ वासेपुर में 38 के नवाजुद्दीन सिद्दीकी और 32 के विनीत कुमार की मां बनी थी 25 साल की ये एक्ट्रेस
गैंग्स ऑफ वासेपुर में 25 साल की एक्ट्रेस बनीं 38 साल के नवाजुद्दीन की मां
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नई दिल्ली:

22 जून 2026 को अनुराग कश्यप की मास्टरपीस गैंग्स ऑफ वासेपुर ने 14 साल पूरे कर लिए हैं. 22 जून 2012 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक्स में शुमार है. देसी अंदाज और बेबाक डायलॉग्स के साथ बनी यह दो-भाग वाली फिल्म वासेपुर के गैंगस्टर साम्राज्य की सच्ची कहानी पर आधारित है. लेकिन फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऋचा चड्ढा ने 25 साल की उम्र में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विनीत कुमार सिंह की मां का रोल निभाया था.

ऋचा चड्ढा ने नगमा खातून का किरदार किया, जो सरदार खान (मनोज बाजपेयी) की पहली पत्नी थी. फिल्म में वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार फैसल खान और विनीत कुमार सिंह के दानिश खान की मां बनीं. रिलीज के समय ऋचा की उम्र 25 साल थी, जबकि नवाजुद्दीन 38 के थे और विनीत करीब 32 साल के. यह कास्टिंग अनुराग कश्यप की विजन का हिस्सा थी.

Richa Chadha in Gangs of Wasseypur

गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऋचा चड्ढा और पीयूष मिश्रा

ऋचा चड्ढा (जन्म 18 दिसंबर 1986) के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर करियर चेंजर साबित हुई. इससे पहले उन्होंने ओये लकी! लकी ओये! में छोटा रोल किया था, लेकिन नगमा खातून ने उन्हें खास पहचान दिलाई. ऋचा ने खुद बताया कि 25 साल की उम्र में मां बनने के बाद उन्हें टाइपकास्टिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ा. फिर मसान और फुकरे सीरीज में अलग-अलग रोल किए.

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस समय इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फैसल खान ने उन्हें स्टार बना दिया. गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बॉलीवुड को नई भाषा दी, बिहारी लहजे, गालियां, रियल लोकेशन और लंबा रनटाइम. पार्ट-1 और पार्ट-2 मिलाकर यह 5 घंटे से ज्यादा की फिल्म थी, जो कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी छाई.

Nawazuddin Siddiquie in Gangs of Wasseypur

गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी

गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, 2 का कुल बजट लगभग 18.4 करोड़ रुपये था जबकि इसने 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह फिल्म कामयाब रही. फिल्म की कहानी जीशान कादरी की थी. इसमें मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा, रीमा सेन, पीयूष मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अहलावत, विनीत कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, जमील खान, हुमा कुरैशी और तिग्मांशु धूलिया भी नजर आए. फिल्म का दूसरा पार्ट 8 अगस्त, 2012 को रिलीज हुआ था.

लेखक के बारे में
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नरेंद्र सैनी
Deputy Editor
नरेंद्र सैनी NDTV हिन्दी में डिप्टी एडिटर पद पर कार्यरत हैं. पत्रकारिता में 26 साल का एक्सपीरियंस. NDTV.IN के एंटरटेनमेंट सेक्शन की जिम्मेदारी. बॉलीवु... और पढ़ें
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