16 दिसंबर 1983 के दिन ही हीरो बना था ये एक्टर, कच्छा-बनियान में ही सुपरस्टार से मिलने को हो गया था तैयार

16 दिसंबर 1983 वो दिन है जब बॉलीवुड को एक ऐसा सितारा मिला जो अपनी सादगी और बिंदास अंदाज के लिए पहचाना गया. 42 साल पहले आज ही के दिन एक सितारा लॉन्च हुआ था और इसकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल भी हुई. इस हीरो को सुभाष घई ने लॉन्च किया था और उनकी हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्रि थीं. क्या आप अनुमान लगा पाए कि ये हीरो कौन है? अगर नहीं तो इसका जवाब हम आपको देते हैं. (फुल हीरो मूवी देखने के लिए यहां क्लिक करें)

16 दिसंबर 1983 को लॉन्च हुआ हीरो का जयकिशन

42 साल पहले आज ही के दिन सुभाष घई निर्देशित फिल्म हीरो रिलीज हुई थी. इस फिल्म से जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में लॉन्च किया गया था. ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी. जिसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्रि के अलावा शम्मी कपूर, संजीव कुमार, शक्ति कपूर, मदन पुरी और अमरीश पुरी नजर आए थे. बाद में तेलुगू और कन्नड़ में भी इस फिल्म के रीमेक बने थे.

जैकी श्रॉफ से जुड़ा मजेदार वाकया

हीरो फिल्म से जुड़ी जैकी श्रॉफ और सुभाष घई की एक मजेदार कहानी है. आईएमडीबी के ट्रिविया के मुताबिक सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार से मिलवाने का फैसला किया था. लेकिन जैकी श्रॉफ ने जिस तरह की ड्रेस इस मौके के लिए पहनी वो हैरान कर देने वाली थी. जैकी श्रॉफ उस वक्त इतने कैजुअल थे कि वे बस कच्छा-बनियान में ही मिलने के लिए तैयार हो गए. सुभाष घई ने उन्हें देखते ही टोका और कहा कि तुम संजीव कुमार जैसे सुपरस्टार से मिलने जा रहे हो, किसी और से नहीं. उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहा. इस तरह पता चलता है कि जैकी श्रॉफ शुरू से इतने बिंदास अंदाज वाले रहे हैं.

जैकी श्रॉफ और हीरो?

'हीरो' जैकी श्रॉफ की लीड रोल में डेब्यू फिल्म थी (हालांकि उन्होंने पहले 'स्वामी दादा' में छोटा रोल किया था. सुभाष घई ने इस फिल्म के साथ एक नए हीरो को लॉन्च करने का साहस दिखाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले संजय दत्त या कमल हासन को साइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आखिरकार जैकी श्रॉफ को चुना गया. फिल्म सुपरहिट साबित हुई और 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली.