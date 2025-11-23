विज्ञापन

120 Bahadur Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन फरहान अख्तर की 120 बहादुर की कमाई में तेजी, बजट से है इतनी दूर

120 Bahadur Day 2 Box Office Collection: फरहान अख्तर की 120 बहादुर की फिल्म ने भले ही धीमी ओपनिंग की हो. लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है.

नई दिल्ली:

120 Bahadur Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की मचअवेटेड फिल्म 120 बहादुर की चर्चा लोगों के बीच भले ही कम हो. लेकिन रिलीज के दूसरे दिन ओपनिंग डे के मुकाबले फिल्म का कलेक्शन अच्छा देखने को मिला है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, दूसरे दिन 120 बहादुर ने 4 करोड़ की कमाई की है. जबकि पहले दिन यह आंकडा 2.25 करोड़ तक ही थी. इसके चलते दो दिनों में फिल्म की कमाई 6.25 करोड़ तक पहुंच गई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 10 करोड़ पार हो गया है.

120 बहादुर का बजट है इतना

पहले दिन की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 7.5 करोड़ की फिल्म ने कमाई हासिल की. हालांकि 85 करोड़ के बजट के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है. लेकिन जिस तरह से कलेक्शन बढ़ रहा है उस तरह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि फिल्म की कमाई बजट को पार कर लेगी.

युद्ध पर बनी है फरहान अख्तर की 120 बहादुर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि '120 बहादुर' भारत और चीन के 1962 के युद्ध पर आधारित फिल्म है, जिसमें 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने रेजांग ला पर बर्फीले मौसम में 3000 से अधिक चीनी सैनिकों का सामना किया था. सैनिकों के हथियार भी माइनस 24 डिग्री तापमान पर जम गए थे, लेकिन फिर भी सरहद की रक्षा करने के लिए प्राणों को न्योछावर करने तक भारतीय सैनिक युद्धभूमि में डटे रहे. बताया जाता है कि युद्ध में 120 में से 114 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था. युद्ध में चीनी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था.

विवादों में घिरी है फरहान अख्तर की 120 बहादुर

हालांकि फरहान अख्तर की फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई थी. दरअसल, अहीर समुदाय ने फिल्म का नाम बदलने और कुछ सीन में बदलाव करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने फिल्म में कोई भी बदलाव करने से इनकार करते हुए फिल्म के पैन इंडिया रिलीज करने का आदेश दिया था. इसके बाद 21 नवंबर को फिल्म वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

