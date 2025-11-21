120 Bahadur Box Office Collection Day 1: वॉर पर बनी फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने करोड़, हिट के लिए करनी होगी इतनी कमाई

120 Bahadur Box Office Collection Day 1: फरहान अख्तर की बहुचर्चित फिल्म '120 बहादुर' ने 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी, जो 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. यह कहानी 120 बहादुर सिपाहियों की वीरता को दर्शाती है, जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चीनी सेना के हजारों सैनिकों का डटकर मुकाबला किया. निर्देशक रजनीश घई ने इस ऐतिहासिक घटना को भावुक और यथार्थवादी ढंग से पेश किया है, जिसमें फरहान ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है. फिल्म '120 बहादुर' में राशी खन्ना, विवान भाटेना और अंकित सिवाच जैसे सह-कलाकारों ने फिल्म को और मजबूती दी. लेकिन पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीदों से काफी कम रहा, जो इंडस्ट्री के लिए एक झटका साबित हुआ.

कितनी हुई '120 बहादुर' की पहले दिन कमाई

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, '120 बहादुर' ने पहले दिन भारत में नेट लगभग 1.81 करोड़ रुपये कमाए. सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी मात्र 4.5 प्रतिशत रही, जो दोपहर तक बढ़कर औसतन 5 प्रतिशत पर पहुंची. बुकमाईशो पर एडवांस बुकिंग में केवल 13,200 टिकट बिके, जो शाम तक 22,000 के आसपास पहुंचे. दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे प्रमुख सर्किट्स में कलेक्शन 45 लाख और 52 लाख रहा. '120 बहादुर' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस 2.2 करोड़ के करीब रहा, जिसमें ओवरसीज से महज 40 लाख का योगदान आया. यह आंकड़े सैकनिल्क और कोइमोई जैसे प्लेटफॉर्म्स से लिए गए हैं, जो रियल-टाइम ट्रैकिंग पर आधारित हैं.

'120 बहादुर' को किससे मिल रही टक्कर

इस कमजोर शुरुआत के पीछे कई कारण नजर आते हैं. सबसे बड़ा मुद्दा रिलीज का टाइमिंग था. उसी दिन 'मस्ती 4' जैसी एडल्ट कॉमेडी रिलीज हुई, जिसने युवा दर्शकों को खींच लिया. जिसने पहले दिन '120 बहादुर' से ज्यादा कमाई की है. इसके अलावा, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' दूसरे हफ्ते में भी 50 लाख से ज्यादा कमा रही थी, जिससे स्क्रीन्स पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया. फरहान का अभिनय सराहनीय है, लेकिन वॉर जॉनर की फिल्में आमतौर पर बड़े बजट वाली एक्शन थ्रिलर्स से टकराती हैं, और '120 बहादुर' का 85 करोड़ का बजट रिकवरी के लिए चुनौतीपूर्ण है.