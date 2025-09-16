भोजपुरी का पहला रियलिटी शो होगा 'प्यार का पंचायत', बिग बॉस और स्प्लिट्सविला को भोजपुरी शो से मिलेगी चुनौती

Bhojpuri First Reality Show: भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में पहली बार एक बड़े पैमाने पर रियलिटी शो बनने जा रहा है. 'प्यार का पंचायत' नाम का यह शो 2026 में टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों पर लॉन्च होगा. शो में 16 प्रतियोगी शामिल होंगे, जो प्यार, दोस्ती और विभिन्न रोमांचक चुनौतियों में अपनी क्षमता साबित करेंगे. इसका अंदाज एमटीवी के पॉपुलर शो 'स्प्लिट्सविला' जैसा होगा. शो की मेजबानी भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह (Dimple Singh) और राहुल दोस्त (Rahul Dost) करेंगे, जबकि निर्देशन का जिम्मा बंटी दुबे और सुनील मझी संभालेंगे.

भोजपुरी का पहला रियलिटी शो

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) लंबे समय से अपनी फिल्मों और गानों के जरिए दर्शकों का दिल जीतता रहा है, लेकिन रियलिटी शो के मामले में भोजपुरी सिनेमा अभी तक हाथ नहीं आजमा सकी थी. लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री ने भी ऐसा यूटर्न लिया है कि अपना पहला रियलिटी शो लाने का फैसला कर लिया. कहा जा रहा है कि 'प्यार का पंचायत' ना सिर्फ रोमांच और प्रतियोगिता का मंच बनेगा, बल्कि यह भोजपुरी भाषा, संस्कृति और पहचान को भी सामने लाएगा.

बिग बॉस को मिलेगी टक्कर

'प्यार का पंचायत' के बाद, एआर7 फिल्म्स ने एक और बड़े शो की घोषणा की है जो बिग बॉस के फ़ॉर्मेट पर आधारित होगा. इसमें 15 कलाकार और 4 निर्देशक होंगे, जबकि एक बड़ी भोजपुरी अभिनेत्री बतौर होस्ट नजर आएंगी. इस शो की शूटिंग जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और सेट को भव्य रूप देने की तैयारी जारी है. विजेता को 11 लाख रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. निर्माताओं का मानना है कि ये दोनों शो भोजपुरी इंडस्ट्री को नई ऊर्जा देंगे और दर्शकों को पहली बार अपनी मातृभाषा में रियलिटी टीवी का शानदार अनुभव कराएंगे.

