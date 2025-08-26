दहाड़ 2 के लिए तैयार सोनाक्षी सिन्हा, दिसंबर से शुरू होगी प्राइम वीडियो की वेब सीरीज की शूटिंग

सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर से प्राइम वीडियो पर दहाड़ लगाने को तैयार हैं. हम यहां बात कर रहे हैं प्राइम वीडियो की लोकप्रिय वेब सीरीज दहाड़ की. जिसके दूसरे सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. खबर है कि रीमा कागती ने अपनी अगली बड़ी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है. यह है बहुप्रतीक्षित दहाड़ का सीक्वल. बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 2023 में दहाड़ वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू किया था. शो को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. इसमें सोनाक्षी ने एसआई अंजलि भाटी नाम की एक निडर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जिसे खूब सराहा गया.

सूत्रों के अनुसार, रीमा कागती ने दहाड़ 2 की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और दिसंबर 2025 से शूटिंग शुरू होने की योजना है. अभी यह सीरीज प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. सोनाक्षी फिर से अंजलि भाटी के किरदार में नजर आएंगी. इस बार भी कहानी समाज की सच्चाइयों और उन मुद्दों पर आधारित होगी, जिन पर खुलकर बात करना जरूरी है. शो में एक मजबूत विलेन का किरदार भी होगा, जिसकी कास्टिंग पर काम चल रहा है.

रीमा कागती पहले ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, मेड इन हेवन और दहाड़ जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं. अब उनकी अगली बड़ी जिम्मेदारी दहाड़ 2 है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. 2023 का पहला सीजन जहां हिट रहा, वहीं उम्मीद है कि दूसरा सीजन और भी बड़ा धमाका करेगा.