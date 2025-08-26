विज्ञापन

पुरुषों की दुनिया में खलबली मचाएंगी तमन्ना-डायना, शुरू करने जा रहीं शराब से जुड़ा स्टार्टअप- 12 सितंबर को लॉन्च

Do You Wanna Partner: तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी शुरू करने जा रहीं शराब से जुड़ा स्टार्टअप, 12 सितंबर को है लॉन्च. पढ़ें पूरे डिटेल्स.

Do You Wanna Partner: तमन्ना और डायना का नया कारनामा
नई दिल्ली:

प्राइम वीडियो ने आज घोषणा की कि उसकी नई ओरिजिनल कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर (Do You Wanna Partner)' का प्रीमियर 12 सितंबर को किया जाएगा. धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह वेब सीरीज करण जौहर, आदर पूनावाला और अपूर्व मेहता द्वारा प्रोड्यूस की गई है, जबकि एग्जीक्यटिव प्रोड्यूसर के तौर पर शोमेन मिश्रा और अर्चित कुमार जुड़े हैं. इस सीरीज़ का निर्देशन कॉलिन डी'कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है. डू यू वाना पार्टनर की कहानी नंदिनी गुप्ता, अर्श वोरा और मिथुन गंगोपाध्याय ने लिखी है, और इसे गंगोपाध्याय व निशांत नायक ने क्रिएट किया है. इस वेब सीरीज में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी, इनके साथ जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदार निभा रहे हैं. 

डू यू वाना पार्टनर एक अनोखी और नए दौर का कॉमेडी-ड्रामा है, जो दो जिंदादिल जिगरी दोस्त शिखा और अनाहिता (जिनका किरदार तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी निभा रही हैं) की कहानी बयां करती है. दोनों दोस्त अपना खुद का अल्कोहल स्टार्ट-अप शुरू करने के एक साहसिक मिशन पर निकलती हैं. शहरी जीवन की चहल-पहल और अव्यवस्था की पृष्ठभूमि पर, यह कहानी दो दोस्तों की उस यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वे क्राफ्ट बीयर की पुरुष-प्रधान दुनिया में अपनी जगह बनाती हैं. परंपराओं को चुनौती देते हुए, नियमों को तोड़ते हुए और अजीबोगरीब हालात से जूझते हुए, वे जुगाड़, जज्बे और स्टाइल के साथ अपनी किस्मत खुद लिखती हैं. डू यू वाना पार्टनर महिला महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता, पैना और दिल को छू लेने वाला चित्र पेश करती है.

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ओरिजिनल्स प्रमुख निखिल मधोक ने कहा, 'डू यू वाना पार्टनर महत्वाकांक्षा, दोस्ती और जज्बे की कहानी है—जहां दो महिलाएं पुरुष-प्रधान उद्योग में अपनी राह खुद बनाते हुए पुराने नियमों को बदल देती हैं. अपने सहज और जुड़ाव पैदा करने वाले किरदारों, पैने लेखन और विशिष्ट भारतीय अंदाज के साथ, यह सीरीज महिला उद्यमिता को गर्मजोशी, बुद्धि और ऊर्जा से भरपूर अंदाज़ में प्रस्तुत करती है, जिसे तमन्ना, डायना और शानदार कलाकारों की टीम के जीवंत प्रदर्शन ने और प्रभावशाली बना दिया है.'

डू यू वाना पार्टनर के निर्माता करण जौहर ने साझा किया, 'डू यू वाना पार्टनर एक साहसिक, जीवंत और बिंदास मजेदार कहानी है—जो नई पीढ़ी के उद्यमियों का जज्बे, जज्बात और संघर्ष दिखाती है, खासकर उन महिलाओं का जो असामान्य उद्योगों में अपनी छाप छोड़ रही हैं. यह सीरीज़ अनोखी है, भावनाओं से भरपूर है और जुगाड़ की भारतीय भावना पर आधारित है. मुझे बेहद खुशी है कि यह कहानी, जो एक बेहद स्थानीय विचार से जन्मी थी, अब दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है.'

