Toxic Star Cast Fees: यश को मिले 50 करोड़! इस एक्ट्रेस ने तोड़ा रिकॉर्ड, ली नयनतारा से भी ज्यादा फीस

फिल्म के जबरदस्त टीजर देखने के बाद इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है. यह 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म ‘टॉक्सिक’ के लिए यश ने ली 50 करोड़ की फीस
Toxic Star Cast Fee: रॉकिंग स्टार यश की एक्शन फिल्म, टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स, का टीजर आ गया है, और इसने सभी को हैरान कर दिया है. फिल्म के जबरदस्त टीजर देखने के बाद इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है. यह 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आइए आपको टॉक्सिक की शानदार कास्ट और उन्हें मिली भारी-भरकम सैलरी के बारे में बताते हैं. इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि टॉक्सिक के लिए किस सितारे ने कितनी मोटी रकम ली है.

यश

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी और यश द्वारा लिखी गई, यह हाई-ऑक्टेन ड्रामा 300-600 करोड़ रुपये के शानदार बजट पर बनी है. फिल्म में एक्टर यश लीड रोल में 'राया' का किरदार निभा रहे हैं. टॉक्सिक में अपने रोल के लिए, यश को 50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम दी गई.

कियारा

कियारा आडवाणी यश की टॉक्सिक में फीमेल लीड रोल में हैं, और फिल्म में अपने रोल के लिए, एक्ट्रेस ने अपनी सैलरी में काफी बढ़ोतरी की है. कियारा, फिल्म में 'नादिया' का किरदार निभा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा ने 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी चार्ज की और उन्हें 15 करोड़ रुपये दिए गए. टॉक्सिक के लिए उन्हें साउथ सुपरस्टार नयनतारा से अधिक फीस मिली है.

नयनतारा

लेडी सुपरस्टार, नयनतारा फिल्म में गंगा के किरदार में नजर आएंगी. नयनतारा के फर्स्ट लुक में उन्हें एक शॉटगन पकड़े हुए एक दमदार अवतार में देखा जा सकता है. डायरेक्टर, गीतू मोहनदास के अनुसार, दर्शक नयनतारा को एक बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें 12 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये के बीच पेमेंट किया गया है.

रुक्मिणी

रुक्मिणी वसंत 'टॉक्सिक' में 'मेलिसा' का किरदार निभा रही हैं. खबरों के मुताबिक, उन्हें 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच पेमेंट किया गया.

हुमा

हुमा कुरैशी के किरदार का नाम 'एलिजाबेथ' है. अपने पहले लुक में, एक्ट्रेस ने कब्रों के बीच एक विंटेज कार के पास एक ब्लैक आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, हुमा को लगभग 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया है.

तारा

तारा सुतारिया को 'रेबेका' के रोल में देखा जाएगा, जो एक ग्लैमरस लेकिन खतरनाक किरदार है, जिसे हाथ में बंदूक लिए दिखाया गया है. उनके किरदार को 'अट्रैक्टिव और एलिगेंट' बताया गया है. हालांकि, वह पावरफुल भी हैं. 'टॉक्सिक' में अपनी भूमिका के लिए, तारा सुतारिया को कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये की सैलरी मिली है.

 इन शानदार सेलेब्स के अलावा, 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में संयुक्ता मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, टोविनो थॉमस, डेरेल डी'सिल्वा, नताली बर्न, बेनेडिक्ट गैरेट और काइल पॉल भी नजर आएंगे.

