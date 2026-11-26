जानकी दास रुइया अस्पताल में कुछ मेडिकल रहस्य ऐसे हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है. जब हर तरह की जांच और निदान विफल हो जाते हैं, तो केवल एक ही शख्स है जो इन पेचीदा मामलों को सुलझा सकता है और वह हैं डॉ. हसन. जियोहॉटस्टारने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा अभिनीत बहुप्रतीक्षित सीरीज 'डॉ. हसन' का ट्रेलर जारी कर दिया है. यह ट्रेलर एक ऐसे जीनियस डॉक्टर की दिलचस्प दुनिया की झलक दिखाता है, जिसकी असाधारण निदान क्षमता उसके अनोखे और बेबाक व्यक्तित्व से मेल खाती है. 11 दिसंबर से स्ट्रीम होने जा रही यह सीरीज दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां हर मरीज एक नई पहेली है, हर लक्षण एक सुराग है और सही मर्ज तक पहुंचना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है.

वेब सीरीज की कहानी

इस कहानी के केंद्र में डॉ. हसन (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) हैं, जो एक मेडिकल जीनियस हैं और उनमें उन बारीकियों को पकड़ने की अद्भुत क्षमता है जिन्हें अक्सर दूसरे नज़रअंदाज़ कर देते हैं. जहाँ एक ओर उनका दिमाग सबसे जटिल मेडिकल केसों को सुलझाने के लिए बना है, वहीं रोज़मर्रा के रिश्तों को संभालना उनके बस की बात नहीं है. उनकी सनक, काम करने के अप्रत्याशित तरीके और पारंपरिक नियमों की अनदेखी उन्हें एक मुश्किल सहकर्मी बनाती है, लेकिन उनकी प्रतिभा उन्हें अस्पताल के लिए अनिवार्य भी बनाती है.

अस्पताल की कमान डॉ. पलक जैन (दीया मिर्जा) के हाथों में है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) होने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में हसन की सहपाठी भी रह चुकी हैं. वे हसन की काबिलियत को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर समझती हैं. हसन के साथ उनके सबसे करीबी दोस्त और भरोसेमंद साथी डॉ. विवेक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम (स्मरण साहू, रहमत रतन और जेसन थाम) है, जिन्हें एक ऐसे दिमाग के साथ काम करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो शायद ही कभी नियमों पर चलता है.

जैसे-जैसे यह टीम जटिल और हैरान करने वाले मेडिकल मामलों को अपने हाथ में लेती है, 'डॉ. हसन' चिकित्सकीय प्रतिभा और मानवीय कमजोरियों के बीच की बारीक रेखा को बड़ी खूबसूरती से उकेरती है. इसमें तीखा हास्य, अप्रत्याशित परिस्थितियाँ और ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जो खुद बीमारियों की तरह ही पेचीदा हैं. पारंपरिक अस्पताल ड्रामा से आगे बढ़ते हुए, यह सीरीज़ 'मेडिकल मिस्ट्री' जॉनर को मुख्यधारा में लाती है, जहाँ सबसे बड़ी चुनौती अक्सर वह ढूँढ़ना होता है जो बाकी सबकी नज़रों से चूक गया है.

सीरिज को लेकर क्या बोले कलाकार

रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित 'डॉ. हसन' का रूपांतरण और पटकथा विनय छावल और केतन पेडगांवकर ने लिखी है, जबकि इसके संवाद विराट बसोया ने लिखे हैं. बानीजे एशिया के बैनर तले दीपक धर, ऋषि नेगी, राजेश चड्ढा, मृणालिनी जैन और श्याम राठी द्वारा निर्मित इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता विभास सिंह गौतम हैं.

सीरीज के बारे में अपने विचार साझा करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "डॉ. हसन को जो चीज़ सबसे दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि वह लोगों को अच्छा लगने की कोशिश नहीं करता. वह अपने हाथ में लिए गए केसों में पूरी तरह डूबा रहता है और उसके लिए बाकी सब कुछ गौण है. एक अभिनेता के रूप में मुझे ऐसे विरोधाभासों को तलाशना बहुत पसंद है. आपको यह समझना होता है कि कोई व्यक्ति वैसा क्यों सोचता और व्यवहार करता है, बजाय इसके कि आप केवल उसकी सनक की नकल करें. मुझे लोगों के साथ उनकी बातचीत से निकलने वाले हास्य के छोटे-छोटे पलों का भी खूब आनंद आया, जो अक्सर उनके बिना चाहे ही पैदा हो जाते हैं. हसन एक बेहद खास किरदार है और उसकी कई परतों को खोजना एक शानदार अनुभव रहा."

दीया मिर्जा ने कहा, "मुझे 'डॉ. हसन' में जो बात विशेष रूप से दिलचस्प लगी, वह यह है कि जहाँ मेडिकल केस शो की जान हैं, वहीं उनके इर्द-गिर्द के रिश्ते भी उतने ही प्रभावशाली हैं. पलक एक ऐसी महिला है जो हसन को अच्छी तरह जानती है, उसकी प्रतिभा को समझती है और इस बात से भी वाकिफ है कि वह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. उनके समीकरण में एक खास अपनापन और पुराना इतिहास है जो उनकी बातचीत को बेहद रोचक बनाता है. मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि यह शो चिकित्सा को केवल जांच और इलाज के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि इससे जुड़े लोगों, उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को भी गहराई से टटोलता है. यह कदम रखने के लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया है."

डॉ. हसन के बारे में

गौरतलब है कि 'डॉ. हसन' डेविड शोर द्वारा निर्मित सुपरहिट सीरीज़ 'हाउस' पर आधारित है, जिसका निर्माण हील एंड टो फिल्म्स, शोर ज़ेड प्रोडक्शंस, बैड हैट हैरी प्रोडक्शंस और यूनिवर्सल टेलीविज़न (यूनिवर्सल स्टूडियो ग्रुप का एक डिवीजन) द्वारा किया गया था. ह्यू लॉरी (Hugh Laurie) अभिनीत यह मूल सीरीज़ 2004 से 2012 तक फॉक्स पर आठ सीज़न तक प्रसारित हुई थी. समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस सीरीज़ ने पांच प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स, दो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, एक पीबॉडी अवार्ड और नौ पीपल्स च्वाइस अवार्ड्स सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं. बानिजे एशिया द्वारा निर्मित और रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित यह 'हॉटस्टार स्पेशल' सीरीज प्लेटफॉर्म की दमदार और जमीन से जुड़ी कहानियों की सूची में एक नया और अनूठा आयाम जोड़ती है.

