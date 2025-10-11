विज्ञापन

Bigg Boss 19 Eviction: फिर बच गईं नीलम गिरी, बिग बॉस 19 वीकेंड का वार पर कट गया इस कंटेस्टेंट का पत्ता 

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर शॉकिंग इविक्शन देखने को मिलेगा. जहां 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में शामिल जीशान कादरी कम वोट्स के कारण घर से बेघर हो जाएंगे. 

जीशान कादरी इस हफ्ते हुए बिग बॉस 19 से इविक्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के घर में दो ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक में अमाल मलिक, जीशान कादरी, शहबाज बादेशा, बसील अली, नेहल चुड़ासामा, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, तान्या मित्तल देखने को मिल रहे हैं तो वहीं दूसरे ग्रुप में गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी शामिल हैं. जबकि कुनिका सदानंद किसी भी ग्रुप में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन इस वीकेंड का वार में सलमान खान एक कंटेस्टेंट के इविकेशन की खबर देंगे, जिसके कारण घर का एक ग्रुप जरुर टूटेगा. वहीं नाम जानने के बाद फैंस का कहना है कि आने वाले एपिसोड में दोस्तों की लड़ाईयां देखने को मिल सकती हैं. 

बिग बॉस 19 की खबरें देने वाले बिग बॉस तक की लेटेस्टे अपडेट के मुताबिक, जीशान कादरी इस हफ्ते घर से बेघर हो गए हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट में मृदुल तिवारी, बसीर अली, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे और जीशान कादरी शामिल थे. 

गौरतलब है कि पिछले वीकेंड के वार पर सलमान खान के शो में मालती चाहर की बिग बॉस 19 हाउस में बतौर फर्स्ट वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रुप में एंट्री हुई है. इसके बाद से घर का मौसम का रुख बदला बदला नजर आ रहा है. मालती चाहर के आते ही घर में कोई ना कोई, किसी ना किसी से भिड़ रहा है. वहीं ना दिखने वाले कंटेस्टेंट जैसे नीलम गिरी और प्रणीत मोरे भी नजर आने लगे हैं. 

जहां घर में एंट्री करते ही पहले मालती चाहर ने तान्या मित्तल की पोल खोली तो वहीं बाद में मालती ने गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, और नेहल के साथ किचन में ही वार शुरू कर दिया. इसके चलते फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ गया है. 
 

