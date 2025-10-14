विज्ञापन

बिग बॉस 19 से इविक्ट हुए जीशान कादरी को इन दो कंटेस्टेंट से मिला धोखा, बोले- मैंने उन्हें छोटे...

गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 एक्टर जीशान कादरी बिग बॉस 19 में इस हफ्ते इविक्ट हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने शो में अपने रिश्तों पर रिएक्शन दिया.

जीशान कादरी ने कहा अमाल मलिक और बसीर अली से मिला धोखा
फिल्ममेकर और एक्टर जीशान कादरी का इसी हफ्ते बिग बॉस 19 से इविक्शन हुआ है. वहीं सलमान खान के रियलिटी शो से निकलने के बाद वह अपने रिश्तों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में स्क्रीन से बातचीत में जीशान कादरी ने अपनी जर्नी पर रिएक्शन दिया. उन्होंने दावा किया कि अमाल मलिक ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान निर्माताओं द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया. इविक्शन के बारे में जीशान ने कहा, मुझे इन बातों के बारे में बुरा नहीं लगता. कोई बात नहीं अगर मैं इविक्ट हो गए. मैं पहले हफ्ते से इविक्शन के लिए तैयार था. तो आप मुझे इन चीजों से हर्ट नहीं कर सकते.

आगे बिग बॉस 19 के अन्य कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हुए जीशान कादरी ने कहा, शुरुआती 2-3 दिनों में गौरव खन्ना जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन जब मैंने उन्हें कहा तो वह पीछे हट गए और अब भी यही हो रहा है. किसी ने कुनिका को टोका भी नहीं. मेरी मैमोरी बहुत अच्छी है. इसलिए पंगा नहीं लिया.

धोखे का आरोप अमाल मलिक पर लगाते हुए जीशान कादरी ने कहा, मुझे अमाल और बसीर ने धोखा दिया, जिसका मुझे दुख पहुंचा. मुझे पता चला कि मेरे बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की हैं. अगर मुझे सच पता चलता तो माहौल बदल जाता. वो भूल गए कि मैं उस ग्रुप का लीडर था. मैंने उन्हें जोड़ कर रखा. मैं उन्हें अपने भाईयों जैसा मानता था. लेकिन अब मुझे पता चला कि वो मुझसे डरते थे.

इसके अलावा जीशान कादरी ने तान्या मित्तल की तारीफ की और कहा कि तान्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा. मैंने भी उनके लिए आवाज उठाई. शो के बाद भी हमारा रिश्ता बिल्कुल नहीं बदलेगा.

