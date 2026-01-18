'इतनी खुन्नस आपको इंग्लैंड पे' कपिल शर्मा ने पूछा ऐसा सवाल, युवराज सिंह ने इस शख्स को बताया 'करमा'

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन की वापसी हो गई है. शो में प्रियंका चोपड़ा जोनस से लेकर वुमेन्स वर्ल्डकप टीम देखने को मिली. वहीं अब कपिल शर्मा के शो में दिग्गज क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह शिरकत करते हुए नजर आए. वहीं इस शो में कपिल शर्मा ने खुलासा किया कि यह तीनों पिछले 30 साल से दोस्त है. इसके अलावा शो में युवराज सिंह ने अपनी वाइफ हेजल कीच का भी जिक्र किया. वहीं मजाक मजाक में उन्होंने इसे कर्मा बताया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपिल शर्मा कहते हैं, बात करुं देश में बड़े क्रांतिकारियों की बात होती है तो युवी पाजी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है. इन्होंने जो अंग्रेजों से बदले लिए हैं. वनडे में उन्होंने हाइएस्ट स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ बनाया. टी20 में फास्टेस्ट 50 उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बनाया. 6 छक्के उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे. इतनी खुन्नस आपको इंग्लैंड पे. भाभी हमारी फिर भी इंग्लैंड से. ये कैसे पॉसीबल हुआ.

इस बात पर युवराज सिंह जवाब देते हुए कहते हैं, करमा. इसे सुनकर सब हंस पड़ते हैं. तभी कपिल शर्मा कहते हैं, ये कैसे हुआ. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस की हंसी नहीं रुक रही है. एक यूजर ने लिखा, सही कहा. दूसरे यूजर ने लिखा, उन्होंने भी तो बदला लेना था. तीसरे यूजर ने लिखा, अब गुलामी है.

गौरतलब है कि युवराज सिंह ने 2016 में एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी की थी, जो कि भारतीय मूल की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल थीं. उन्होंने सलमान खान की बॉडीगार्ड में काम किया था. कपल के दो बच्चे हैं.