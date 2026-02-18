जब 'कर्मा' के सेट पर माधुरी दीक्षित को ही देखते रहते थे अनिल कपूर-जैकी श्रॉफ, 'धक धक गर्ल' का ऐसा होता था हाल

90 की टॉप एक्टर्स माधुरी दीक्षित, एक्टर जैकी श्रॉफ के साथ नेटफ्लिक्स शो "द ग्रेट इंडियन कपिल शो S4" के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आईं. सोफे को टाइम मशीन बनाते हुए माधुरी ने 1986 की ड्रामा "कर्मा" के सेट पर जग्गू दादा को देखने के अपने अनुभव को याद किया. उन्होंने बताया कि वे उस समय एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें अनिल कपूर भी आस-पास थे. माधुरी खुद को हंसने से नहीं रोक पाईं, जब उन्हें याद आया कि कैसे जैकी और अनिल दोनों शूटिंग के बीच में उनकी तरफ देख रहे थे, जिससे वह उस पल को भूल नहीं पाईं.

'हीरो' एक्टर से मजाक करते हुए होस्ट कपिल शर्मा ने उनसे पूछा, दादा आप अपनी रिहर्सल छोड़ के इनका डांस क्यों देखते थे? जग्गू दादा ने अपने पीक भिडू स्वैग के साथ माइक लाइन छोड़ दी. “कभी कभी भिडू, अपने आप को भूलना पड़ता है.” मस्ती के साथ एक मैसेज देते हुए जग्गू दादा ने पेड़ लगाने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और कहा कि पेड़ हमसे बात करते हैं. “भाई मेरे को संभाल तो मैं तेरे को संभालू भाई.”

जब ऑडियंस ने तालियां बजाईं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “ताली मत मार… जाकर एक खुद लगा.” माधुरी ने आगे मजाक में कहा कि इतनी सारी रोमांटिक फिल्में करने के बाद, वह अब "एक पत्थर" के साथ भी रोमांस कर सकती हैं. डायमंड राजा के रोल में सुनील ग्रोवर ने भी अपने अगले बड़े म्यूज़िकल धमाके का इशारा दिया, जो उनकी आने वाली हिट फिल्म जैसा लग रहा है.

इसके अलावा, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा ने जग्गू दादा और "माधुरी फिक्सिट" के बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए वर्जन के तौर पर 90 के दशक के मशहूर रोमांस को पूरी तरह से पैरोडी और पागलपन में बदल दिया. "द ग्रेट इंडियन कपिल शो S4" के मजेदार एपिसोड की एक झलक दिखाते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अरे भिड़ू लोग संभल के, यह एपिसोड पूरा धक-धक मोड पर है...

