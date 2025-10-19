ये रिश्ता... में मनेगा दीवाली का जश्न, अरमान-अभिरा की होगी शादी, लेकिन नया ट्विस्ट देख फैंस बोले- इंतजार है...

स्टार प्लस का आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे और पसंदीदा शोज़ में से एक रहा है. इसने अपनी सदाबहार कहानियों और यादगार किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सालों से यह शो नए चेहरों को पेश करते हुए और कई मील के पत्थर पार करते हुए हर घर का हिस्सा बन चुका है. शो की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है अरमान और अभिरा की प्रेम कहानी, जिसे दर्शक बड़ी बेसब्री से फॉलो करते आ रहे हैं. नए प्रोमो में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, दरअसल सात साल की जुदाई और कई मुश्किलों के बाद अरमान और अभिरा की दोबारा शादी हो गई है. उनके घर लौटने पर कावेरी पोद्दार यानी दादी जी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया. अभिरा मुस्कुराते हुए अरमान से फिर जुड़ती हैं और अपनी बेटी मायरा के साथ दिवाली मनाने की खुशी में डूबी दिखती हैं. दर्शक भी इस जोड़ी के दोबारा साथ आने पर बेहद खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी का नया अध्याय शुरू होगा.

लेकिन जैसे ही पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ है, तभी उनकी खुशियों पर काले बादल मंडराने लगते हैं. प्रोमो में दिखाया गया है कि शो का चालाक विलेन युवराज, जिसे गौरव शर्मा निभा रहे हैं, चौंकाने वाली वापसी करता है. डरावनी चेतावनी देते हुए वह कहता है कि यह खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं, क्योंकि वह अभिरा को वापस लंका ले जाने की साजिश रच चुका है. युवराज की यह अप्रत्याशित वापसी अरमान और अभिरा की मोहब्बत को एक बार फिर कड़ी परीक्षा में डालने वाली है.

तनाव अब फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्या यह अरमान और अभिरा की मेहनत से पाई खुशियों का अंत साबित होगा? क्या वे युवराज की साजिशों से बचकर अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे? शो का नया प्रोमो दर्शकों को रोमांच और उत्सुकता से भर रहा है और वह ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए बेताब हैं. जानने के लिए देखें 21 अक्टूबर को रात 9:30 बजे, सिर्फ़ स्टार प्लस पर.