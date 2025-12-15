विज्ञापन

ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर पर हुआ हमला, बताया पड़ोसी से मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल

टीवी एक्टर अनुज सचदेवा, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नजर आ चुके हैं. उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया कि उनके पड़ोसी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

अनुज सचदेवा पर हुआ हमला

ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया और मन की आवाज प्रतिज्ञा जैसे सीरियल के लिए फेमस एक्टर अनुज सचदेवा पर कथित तौर पर मुंबई के गोरेगांव में उनकी सोसायटी के एक सदस्य ने उन पर हमला किया और मारपीट की, जिसका वीडियो उन्हीं ने फैंस के साथ अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. सोसायटी मेंबर ने दावा किया है कि अनुज के डॉग ने उनपर हमला किया, जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई. इसके बाद वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक आदमी हाथ में डंडा लिए एक्टर पर वार कर रहा है और उनकी बेइज्जती कर रहा है.

वीडियो में आदमी को कहते सुना जा सकता है, कुत्ते से कटवाएगा. इसके अलावा एक महिला को गार्ड को बुलाते हुए सुना जा सकता है. इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उस आदमी को अनुज से हटाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एक्टर अनुज सचदेवा ने आगे दावा किया कि आरोपी ने सोसायटी में गलत पार्किंग के बारे में बताने के बाद उनके कुत्ते पर भी हमला किया.

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं, इससे पहले कि यह आदमी मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए. उसने सोसायटी ग्रुप में अपनी कार की गलत पार्किंग के बारे में बताने पर मेरे कुत्ते और मुझ पर रॉड से हमला करने की कोशिश की. हार्मनी मॉल रेजिडेंसी. गोरेगांव पश्चिम. यह आदमी A विंग फ्लैट 602 का है. कृपया उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं. मेरे सिर से खून बह रहा है. "

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुज हाल ही में वेब सीरीज "छल कपट" में नजर आए थे, जिसका प्रीमियर जून 2025 में ZEE5 पर हुआ था. सीरीज में अनुज ने विक्रम शंडेल का किरदार निभाया था और श्रिया पिलगांवकर, काम्या अहलावत, रागिनी द्विवेदी, तुहिना दास और यहवे शर्मा भी अहम भूमिकाओं में थे.

